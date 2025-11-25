Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'aplicació d'Uber a un dispositiu mòbil. | El Periòdic
Més transport al servei del ciutadà

Uber inicia la trajectòria al Principat amb el servei de gamma superior Uber Comfort, operatiu a tot el país

La companyia, que ha iniciat a operar avui al país, preveu incorporar aviat Uber Van per a desplaçaments en grup de manera pràctica

Uber ha començat a operar al Principat aquest matí, coincidint amb l’engegada del seu servei Uber Comfort, que permet demanar trajectes a través de l’aplicació i ofereix desplaçaments de gamma superior a escala nacional. La companyia ha indicat que aquesta primera fase inclourà rutes per a qualsevol punt del país.

Segons l’empresa, en les properes setmanes s’hi afegirà l’opció Uber Van, un servei en vehicles de major capacitat pensat per a grups de fins a sis persones i orientat a facilitar trasllats compartits de manera organitzada.

L’arribada de la plataforma al mercat andorrà s’alinea amb l’activitat que ja manté amb el taxi en diverses localitats espanyoles, on suma milers de professionals adherits. La firma assenyala que aquesta expansió reforça la seva aposta pel sud d’Europa, una zona que considera clau pel seu ritme de creixement.

El director general d’Uber a Espanya i Portugal, Felipe Fernández , ha expressat la voluntat de la companyia d’integrar-se en el model de mobilitat andorrà i participar-hi de manera continuada, amb la intenció d’establir col·laboracions estables dins del sector.

L’arribada de la plataforma incorpora opcions de mobilitat per a residents i visitants i inclou un acord amb Firsty que permet sol·licitar viatges sense connexió pròpia a internet

L’empresa també vincula aquesta entrada al país amb el seu interès per oferir alternatives en destinacions que registren fluctuacions importants de demanda turística. En aquest sentit, Uber destaca que vol posar a disposició dels viatgers solucions adaptades a períodes d’alta afluència.

Un altre element destacat és l’acord amb Firsty, gràcies al qual els usuaris sense connexió local poden instal·lar gratuïtament una e-sim i accedir a l’aplicació. D’aquesta manera, qualsevol persona pot sol·licitar serveis d’Uber a Andorra encara que no disposi de dades pròpies, mantenint l’ús de la plataforma sense interrupcions.

