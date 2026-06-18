Ubach defensa que la situació del Parc Central “no és una anècdota” i alerta d’una situació residencial “insostenible”

L’endemà que la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, expliqués que la persona que hauria pernoctat al Parc Central era coneguda pels serveis socials i que l’administració no pot obligar ningú a acceptar els recursos que se li ofereixen, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha assegurat que el cas no ha sorprès l’entitat: «No ens hem sorprès gens ni mica», ha afirmat en declaracions a aquesta casa, atribuint la situació a les polítiques impulsades pel Govern en matèria d’habitatge. Segons el dirigent, darrere d’aquests casos hi ha «l’especulació immobiliària» que, al seu entendre, s’ha anat consolidant durant els darrers anys.
«Quan es lloguen habitacions a 800 euros i sofàs al mateix preu, què esperem?», ha plantejat Ubach, qui ha insistit que la problemàtica està estretament vinculada a l’encariment de l’habitatge. En la mateixa línia, el dirigent s’ha plantejat una segona qüestió: «Què és el que es pot esperar quan veus que la ciutadania ha de llogar un pis a 2.500 euros, una habitació a 800 euros i que el Govern mira cap a un altre cantó?». Així, i seguint el seu ‘discurs’, Ubach també ha carregat contra les polítiques d’habitatge desenvolupades per l’Executiu, etzibant que «portem tres anys demanant que ens defineixin què és un pis a preus assequibles. I a hores d’ara encara estem esperant que ens ho diguin».
«Què és el que es pot esperar quan veus que la ciutadania ha de llogar un pis a 2.500 euros, una habitació a 800 euros i que el Govern mira cap a un altre cantó?» – Gabriel Ubach
Qüestionat per la possibilitat que es repeteixin situacions similars a la del Parc Central, Ubach ha considerat que durant els mesos d’estiu es poden produir nous casos. «Durant l’estiu podrà passar, durant l’hivern no ho crec», ha indicat, vinculant aquesta circumstància a les condicions climàtiques. I, en relació amb les paraules de Marín, qui apuntava que no es pot obligar una persona a acceptar ajuda o recursos socials, Ubach ha evitat entrar a valorar els protocols d’intervenció: «El que compartiríem és que sabessin a les seves carns el que és no arribar a final de mes, el que és no poder pagar els estudis dels teus fills o el que és haver de dormir al carrer».
En aquesta línia, el secretari general de l’USdA ha defensat que la resposta, ara per ara, implica reforçar les actuals polítiques d’habitatge. «Cal una mica de sentit comú«, reclamant «una política valenta sobre l’habitatge» que permeti que «els joves es puguin quedar a Andorra a viure» i que «la gent gran no hagi de marxar del nostre país perquè no pot fer front al lloguer». Així, Ubach ha insistit que el cas del Parc Central no s’hauria d’interpretar com una excepció: «El que ha passat no és una anècdota», ha conclòs, tot afegint que «estem veient cada dia que estan sortint pisos de dues habitacions o de tres habitacions on conviuen deu persones».