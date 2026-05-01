Xavi Tintó, un dels tres finalistes per representar Andorra als Beast Games del famós youtuber americà MrBeast

El jove andorrà Xavi Tintó opta a representar el país als Beast Games, el concurs impulsat pel creador de contingut MrBeast, considerat un dels formats amb el premi més alt de la televisió perquè està dotat amb cinc milions de dòlars. El programa, disponible a Amazon Prime Video, planteja cada temporada una temàtica diferent, i en aquesta edició busca un representant per a cada país del món.
Tintó és un dels tres finalistes pirenaics, juntament amb l’alpinista Stefani Troguet i l’exesquiador i jugador de golf Kevin Esteve. Per arribar on són ells, però, han hagut de passar un procés de selecció que ha inclòs diverses proves que s’han estès durant setmanes.
Ara, els tres candidats es troben en la fase final, on el públic té un paper clau. En aquest sentit, cada aspirant disposa d’un vídeo de 30 segons per presentar-se i demanar el vot, i el qui més n’aconsegueixi serà qui acabi representant el Principat al concurs. Un certamen que, cal esmentar, proposa una competició basada en proves de tota mena, tant individuals com en equip, les quals combinen resistència, força, velocitat i habilitats mentals.
“Vam haver de fer una sèrie de càsting amb enquestes, exàmens de salut, etcètera, diverses coses per arribar a ser finalista” – Xavi Tintó
Més enllà de la competició, el jove posa l’accent en l’impacte que podria tenir la participació andorrana. Així, considera que es tracta d’una oportunitat per donar visibilitat al país a escala global: “Hi ha molta gent que no sap ni de la seva existència [parlant d’Andorra]. Poder estar en un concurs que es veu a tot el món podria ajudar a donar-lo a conèixer”, assenyala. En relació amb això, creu que arribar lluny dins del programa podria situar el país “a la ment de la gent” i generar reconeixement internacional.
Tot i l’elevat premi econòmic, Tintó assegura que no és la seva principal motivació. “El premi pot solucionar la vida a qualsevol persona, però no ho tinc ni al cap. Estic més pendent de veure si puc anar-hi i viure l’experiència”, ha afirmat a aquesta casa. De fet, destaca que participar-hi ja seria un objectiu en si mateix: “Hi hauria gent que fins i tot pagaria per anar-hi. És una oportunitat increïble”. Ara, espera aconseguir el suport necessari per fer el pas definitiu. “Espero aconseguir-ho, la veritat, i si hi vaig intentaré fer-ho el millor que pugui”, conclou.
Com hi arriba?
La seva candidatura va començar de manera gairebé casual, després de veure un anunci a Instagram. “Em va sortir com a suggeriment, però ho vaig deixar passar. Setmanes després em va tornar a aparèixer com a última oportunitat i vaig decidir provar-ho”, ha recordat. A partir d’aquí, va anar superant fases fins a arribar a la final, un procés que descriu com a “impressionant i impactant”.