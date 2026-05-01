L’Albacete posa fi a la ratxa de sis partits sense perdre de l’FC Andorra amb un plantejament molt defensiu (0-1)

El que està quedant clar al llarg d’aquesta temporada és que l’FC Andorra pateix molt contra rivals que plantegen el partit totalment a la defensiva. I això ha fet l’Albacete en la seva visita Encamp amb un pla que li ha sortit a la perfecció: dues rematades a porteria, 22% de possessió i un resultat final de 0-1. D’aquesta manera, els andorrans no poden prolongar una ratxa de sis partits consecutius sense perdre, quatre dels últims amb victòria, i també s’acomiaden de les poques opcions que tenien de fer play-off.
Dia del Treballador per als atacants
Ha començat a rodar l’esfèrica a Encamp i el guió esperat s’ha complert. Els visitants han establert el bloc baix i han deixat tota la iniciativa als locals. Un context de partit incòmode per als de Manso, els quals acostumen a mostrar dificultats per generar ocasions en duels així.
Així tot, després d’uns primers minuts més espessos, els tricolor han tingut dues arribades amb molt perill. La primera ha estat per a Marc Cardona, qui després d’un xut creuat de Martí Vilà no ha pogut connectar amb la pilota al segon pal per marcar a plaer. Dos minuts després, Yeray Cabanzón ha provat una rematada des de la frontal que Raúl Lizoain ha atrapat en dos temps.
En els minuts posteriors, l’Albacete ha continuat amb el seu pla de partit i els pirenaics no han pogut trobar molts espais per generar perill. De fet, no ha estat fins a l’equador del primer temps quan han tornat a rematar entre els tres pals amb un xut centrat de Cardona. Sense complicacions per a Lizoain.
A la mitja hora de joc, el conjunt dirigit per Alberto González ha pogut fer el primer en la seva primera arribada, i la més clara de tot el partit. En un contracop, Álex Rubio ha centrat l’esfèrica al segon pal on Jefté Betancor, lliure de marca, ha fet una molt mala rematada. Seguidament, els andorrans han contestat amb una nova arribada en la qual, de nou Cardona, ha fet una bona rematada massa centrada que el porter ha atrapat sense problemes.
Galleda d’aigua freda a Encamp
En la represa, la pel·lícula no ha canviat. L’Albacete, tot i no tenir la permanència confirmada, ha preferit per mantenir-se conservador amb l’objectiu d’almenys, endur-se un punt d’Encamp. Passada l’hora de joc i encara amb el 0-0 al marcador, Manso ha donat entrada a Minsu i Sergio Molina. Tot i dominar amb un 80% de possessió, el cert és que els andorrans no estaven incomodant al seu rival que, malgrat no rascar pilota, tampoc patien en defensa.
Uns minuts després, han entrat Aingeru Olabarrieta i Manu Nieto. La pluja, intensa durant la segona part, ha acabat d’enfredar una afició que es començava a desesperar amb els atacs no concretats dels seus. Exceptuant alguna rematada desviada i un xut de Josep Cerdà que ha acabat en córner, els tricolor no han generat més perill.
I el que per ocasions generades no semblava possible, però ha acabat passant, ha estat el gol de l’Albacete a quatre minuts del final. En una acció aïllada i després d’una errada de Gael Alonso intentant refusar l’esfèrica, Fran Gámez se l’ha endut, ha intentat una passada al segon pal i després d’un toc de Jesús Owono, la pilota ha quedat morta a l’interior de l’àrea i Jonathan Gómez l’ha enviat a la xarxa. En els minuts finals, els locals no han aconseguit igualar el duel i algunes decisions controvertides de l’arbitre han acabat despesparant a la banqueta i Carles Manso ha acabat expulsat, tot i que sense entendre els motius.