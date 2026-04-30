  • Una manifestació anterior amb motiu de l'1 de maig. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Dia Internacional dels Treballadors

L’USdA denuncia la manca de drets laborals i alerta d’un conflicte social en absència de diàleg amb l’Executiu

El sindicat no es manifestarà aquest divendres en el Dia dels Treballadors per denunciar la manca de voluntat de diàleg per part de les institucions

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha fet públic un manifest contundent en què denuncia la situació dels drets laborals al país i justifica la decisió de no convocar cap manifestació amb motiu del Dia Internacional dels Treballadors. Segons el sindicat, aquesta absència no és “una renúncia”, sinó “una denúncia” davant la manca de voluntat de diàleg per part de les institucions.

En el comunicat, l’organització assegura que a Andorra s’ha “normalitzat una situació inacceptable”, en què els drets laborals no són una prioritat política i la veu dels treballadors és ignorada de manera sistemàtica. La USdA critica especialment l’acció del Govern encapçalat per Xavier Espot i la majoria parlamentària de Demòcrates per Andorra, a qui acusa d’haver consolidat un model laboral desequilibrat.

“El dret a l’habitatge ha estat substituït per una lògica de mercat descontrolada” – Unió Sindical d’Andorra

El sindicat denuncia un sistema amb “menys drets, menys protecció i menys capacitat de negociació” que en altres països de l’entorn, així com la manca de convenis col·lectius efectius i el paper limitat dels sindicats. També retreu al país una “hipocresia institucional” per voler homologar-se a Europa sense aplicar estàndards mínims en drets socials. Més enllà de l’àmbit laboral, la USdA amplia les seves reivindicacions a altres qüestions socials, com el suport explícit a la despenalització de l’avortament, considerant que els drets reproductius són essencials per a una societat democràtica.

“Sense drets laborals, sense drets socials i sense llibertats, no hi ha democràcia real” – Unió Sindical d’Andorra

El text també posa el focus en la crisi de l’habitatge, la qual el sindicat atribueix directament a les polítiques governamentals. Segons l’USdA, aquestes han afavorit l’especulació immobiliària i la construcció d’habitatge de luxe, dificultant l’accés a un habitatge digne per a sectors com els joves i els jubilats. “El dret a l’habitatge ha estat substituït per una lògica de mercat descontrolada”, alerta el comunicat, el qual vincula aquesta problemàtica amb la precarietat salarial i la pèrdua de drets socials. “Sense drets laborals, sense drets socials i sense llibertats, no hi ha democràcia real”, conclou el manifest.

