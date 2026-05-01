Torres planteja adaptar la taxa turística a l’estacionalitat i assegura que “tenim molt identificades les temporades altes”

“Amb temporada alta tindríem recorregut per quasi bé doblar-la”, ha afirmat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, en relació amb la taxa turística, durant la jornada de la Diada de Sant Jaume dels Cortals. Així, la proposta del Govern planteja incrementar aquest impost durant els períodes de màxima afluència, mentre que es mantindria sense variacions en temporada baixa. La iniciativa respon a la voluntat d’ajustar el sistema a l’evolució dels països de l’entorn, en què les tarifes han anat augmentant i s’han adaptat a l’estacionalitat. Torres ha explicat que s’obrirà un procés de consens amb el sector per definir com aplicar aquest model i ha apuntat que podria estar en vigor a finals de l’any vinent, una vegada finalitzades les converses.
El plantejament es basa en una diferenciació clara entre dues temporades per facilitar-ne la gestió. Segons el ministre, els períodes de més concentració turística es concentren principalment entre “desembre i març”, coincidint amb la temporada d’hivern, així com durant el mes d’agost. També ha esmentat altres moments puntuals de gran afluència, “com les vacances de Setmana Santa”, tot i que ha reconegut que aquests períodes són més complexos d’integrar en el sistema per la seva variabilitat.
“Tenim molt identificades quines són les temporades altes de forta fluència, que venen a ser desembre, gener, febrer i març” – Jordi Torres
“Les coses han de ser bastant pràctiques i bastant senzilles”, ha remarcat Torres, incidint en la necessitat d’establir un model entenedor i fàcil d’aplicar tant per al sector com per a l’administració. L’objectiu és evitar mecanismes complexos i apostar per una estructura clara amb dues categories temporals. El ministre també ha recordat que l’impost sobre les estades turístiques es va introduir mitjançant una modificació de la normativa d’allotjaments i ha destacat que, amb el temps, el sistema ha anat guanyant estabilitat.
En aquest sentit, ha assenyalat que s’ha registrat un increment de les declaracions, fruit de la coordinació entre els establiments, els quals registren els visitants, i l’administració tributària, la qual en gestiona la liquidació. Torres ha admès que els inicis van requerir un període d’adaptació, però ha assegurat que actualment el mecanisme “ha agafat un ritme de creuer correcte”. Pel que fa a altres mesures vinculades al turisme, el ministre ha confirmat que la proposta d’introduir una vinyeta no s’aplicarà de manera immediata. Tot i que es va plantejar en el marc d’una esmena parlamentària, finalment s’ha acordat impulsar un estudi específic per analitzar com podria implementar-se en el futur.