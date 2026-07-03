Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre Jordi Torres, aquest divendres. | ANA / D.M.
Agències
  • Societat
Un futur en incògnita

Turisme deixarà preparades diferents alternatives al Cirque du Soleil perquè el pròxim executiu decideixi el seu futur

Torres afirma que «ho deixarem tot a punt» abans d'acabar el mandat, però evita avançar quins formats s'estudien per substituir o renovar-lo

El futur de l’espectacle d’estiu per excel·lència, el Cirque du Soleil, continua obert més enllà del 2027, però serà el pròxim Govern qui en prendrà la decisió definitiva. Així ho ha confirmat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, qui ha explicat que l’Executiu actual treballa en diversos escenaris amb l’objectiu que el govern que surti de les pròximes eleccions disposi de totes les opcions sobre la taula: «Nosaltres ho deixarem tot a punt perquè quan arribi el pròxim Govern pugui prendre les decisions que s’escaiguin en aquell moment», ha afirmat.

En aquest sentit, Torres ha recordat que l’actual contracte amb el Cirque du Soleil garanteix les edicions d’aquest estiu i del 2027, però que qualsevol decisió sobre una eventual renovació haurà de correspondre al següent executiu. «La renovació hauria de ser a partir del 2027. Al final nosaltres ja no tindrem, o jo en tot cas ja no tindré, capacitat de decisió», ha assenyalat, insistint que no es vol condicionar el marge d’actuació del futur Govern.

«La renovació hauria de ser a partir del 2027. Al final nosaltres ja no tindrem, o jo en tot cas ja no tindré, capacitat de decisió» – Jordi Torres

Tanmateix, el titular de la cartera ministerial de Turisme ha revelat que el departament ja estudia diferents alternatives per al dia després del Cirque du Soleil, encara que ha evitat concretar-les. «Hem d’intentar deixar les coses el més preparades possible, amb els projectes que hem anat valorant i estudiant, perquè es pugui decidir quina és la millor opció», ha explicat, tot reiterant que totes les possibilitats continuen «en fase d’estudi».

Cal recordar que el passat mes d’abril Torres ja va avançar que Govern analitzava diferents formats per substituir, si fos necessari, l’espectacle, si bé aleshores va advertir que «seria molt complicat trobar un esdeveniment que pogués suplir-lo». En aquell moment, ell ministre també va defensar que el contracte fins al 2027 permet donar continuïtat a un esdeveniment que atrau prop de 70.000 espectadors cada juliol, alhora que deixa marge perquè el futur executiu pugui decidir si aposta per renovar la col·laboració o impulsar un nou model d’espectacle.

Torres evita comprometre el futur del Cirque du Soleil més enllà de l’any 2027: “No es vol condicionar futurs governs”

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Planificar el dia després del Cirque du Soleil
El Cirque du Soleil estrena ‘Ràdio Andorra’ amb homenatge a l’emissora que va projectar el Principat al món
Hope Palestina demana una reunió amb Govern abans de vacances per activar l’evacuació del jove estudiant palestí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
La investigació pel cas del traficant arrestat amb cocaïna a Escaldes identifica un presumpte distribuïdor
  • Societat
L’Associació de Residents Peruans rebutja les expulsions de migrants i defensa que «cap ésser humà és il·legal»
  • Societat
La UHA alerta que la manca de personal torna a tensar l’estiu i reclama adaptar les quotes a la demanda del sector
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany reforça la mobilitat a Engolasters amb un nou aparcament i un bus llançadora durant aquest estiu
  • Parròquies, Política
La Massana presenta al Consell Consultiu el nou POUP abans d’encarar el període d’informació pública
  • Parròquies, Societat
El Comú de la Massana fixa el topall de creixement en 25.000 habitants amb un nou POUP que preserva les condicions
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu