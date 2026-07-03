Turisme deixarà preparades diferents alternatives al Cirque du Soleil perquè el pròxim executiu decideixi el seu futur

El futur de l’espectacle d’estiu per excel·lència, el Cirque du Soleil, continua obert més enllà del 2027, però serà el pròxim Govern qui en prendrà la decisió definitiva. Així ho ha confirmat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, qui ha explicat que l’Executiu actual treballa en diversos escenaris amb l’objectiu que el govern que surti de les pròximes eleccions disposi de totes les opcions sobre la taula: «Nosaltres ho deixarem tot a punt perquè quan arribi el pròxim Govern pugui prendre les decisions que s’escaiguin en aquell moment», ha afirmat.
En aquest sentit, Torres ha recordat que l’actual contracte amb el Cirque du Soleil garanteix les edicions d’aquest estiu i del 2027, però que qualsevol decisió sobre una eventual renovació haurà de correspondre al següent executiu. «La renovació hauria de ser a partir del 2027. Al final nosaltres ja no tindrem, o jo en tot cas ja no tindré, capacitat de decisió», ha assenyalat, insistint que no es vol condicionar el marge d’actuació del futur Govern.
«La renovació hauria de ser a partir del 2027. Al final nosaltres ja no tindrem, o jo en tot cas ja no tindré, capacitat de decisió» – Jordi Torres
Tanmateix, el titular de la cartera ministerial de Turisme ha revelat que el departament ja estudia diferents alternatives per al dia després del Cirque du Soleil, encara que ha evitat concretar-les. «Hem d’intentar deixar les coses el més preparades possible, amb els projectes que hem anat valorant i estudiant, perquè es pugui decidir quina és la millor opció», ha explicat, tot reiterant que totes les possibilitats continuen «en fase d’estudi».
Cal recordar que el passat mes d’abril Torres ja va avançar que Govern analitzava diferents formats per substituir, si fos necessari, l’espectacle, si bé aleshores va advertir que «seria molt complicat trobar un esdeveniment que pogués suplir-lo». En aquell moment, ell ministre també va defensar que el contracte fins al 2027 permet donar continuïtat a un esdeveniment que atrau prop de 70.000 espectadors cada juliol, alhora que deixa marge perquè el futur executiu pugui decidir si aposta per renovar la col·laboració o impulsar un nou model d’espectacle.