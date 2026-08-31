Tres turistes d’entre 38 i 52 anys són arrestats per furtar una vintena de productes valorats en més de 600 euros

Relacionat amb delictes contra el patrimoni, la Policia va detenir dissabte a la nit, a la frontera francoandorrana, tres homes no residents de 38, 49 i 52 anys com a presumptes autors de furts de mercaderies. Segons apunten, els van aturar, inicialment, agents de la duana francesa, els quals van donar l’avís als agents andorrans quan, a l’interior del vehicle en què viatjaven els tres homes, van localitzar nombrosos perfums i productes cosmètics sense els tiquets de compra i que, per tant, podrien haver sostret.
Quan el cos d’ordre va intervenir, va comprovar que, a més, part de la mercaderia encara duia l’alarma posada. Dins del cotxe, amb matrícula francesa, també es va trobar una bossa folrada amb alumini, un sistema que s’acostuma a fer servir per cometre furts i evitar que saltin les alarmes dels establiments, a l’interior de la qual es van localitzar més perfums. En total, es van recuperar més d’una vintena de productes, el preu de cost dels quals superaria els 600 euros.
Dins del cotxe, amb matrícula francesa, també es va trobar una bossa folrada amb alumini a l’interior de la qual es van localitzar més perfums
D’altra banda, durant el cap de setmana, dos turistes de 19 i 23 anys van ser detinguts a Andorra la Vella com a presumptes autors de delictes contra la seguretat col·lectiva per port il·legal d’arma. Se’ls va controlar arran de l’avís d’un ciutadà que va veure a un d’ells extreure el que li va semblar una arma de foc. La Policia s’hi va desplaçar immediatament i els va controlar, i, efectivament, un d’ells duia una pistola de balins i una navalla amb una fulla de 10 centímetres i, l’altre, una navalla amb una fulla de 8,5 centímetres i dos esprais de gas pebre. Tot plegat, de port prohibit.
Finalment, diumenge a la nit es va arrestar a la frontera del riu Runer una dona no resident de 36 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió.