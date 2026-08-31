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Pol Forcada Quevedo
Actuacions policials

Dos homes de 51 anys, un d’ells resident, són detinguts com a sospitosos de tràfic de cocaïna, marihuana i també haixix

L'altre, viatjant amb els dos fills menors, se li van localitzar al maleter del cotxe fins a 229 grams, nou cigarretes de marihuana i 203 grams d’haixix

La Policia ha detingut, els darrers dies a la frontera del riu Runer, dos homes com a presumptes autors de delictes contra la salut pública per accedir al país amb diverses quantitats de droga. En aquest sentit, els investigadors del cos sospiten de tràfic en els dos casos.

Al primer arrestat se’l va controlar divendres a la nit. Es tracta d’un resident de 51 anys que es trobava en possessió de cinc embolcalls de cocaïna amb un pes total d’uns 25 grams, qui accedia al país en moto i duia la cocaïna amagada a l’interior del casc. A més, també se’l va acusar d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per conduir sota els efectes de les drogues.

El segon detingut és un altre home, també de 51 anys, a qui es va controlar la nit de dissabte. Així, se li van localitzar al maleter del cotxe fins a 229 grams, nou cigarretes de marihuana i 203 grams d’haixix. A més, viatjava amb els dos fills menors. En el registre que es va fer posteriorment al seu domicili, es van trobar 87 grams més de marihuana, dos grams d’haixix, tres bàscules de precisió i 12 bosses de grans dimensions amb restes de marihuana. També va donar positiu en la prova de tòxics.

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