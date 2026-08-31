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  • L'esdeveniment busca fomentar un consum més responsable, la reutilització i l’economia circular. | Comú de la Massana
Sergi Gil Bosch
Compravenda de roba

El Vide Dressing de tardor donarà prioritat als residents de la Massana per inscriure’s a les diferents parades

El mercat se celebrarà del 16 al 18 d’octubre i obrirà les inscripcions generals el dimecres 30 de setembre, dos dies després que per als residents

El Vide Dressing prepara la seva edició de tardor, la qual se celebrarà entre el 16 i el 18 d’octubre en diferents espais de la parròquia. L’edició d’enguany d’aquest esdeveniment de compravenda de roba inclou com a novetat que les persones residents a la Massana tindran accés prioritari per inscriure-s’hi. Les inscripcions s’obriran al públic general el 30 de setembre, mentre que els residents de la parròquia hi podran accedir a partir del 28 de setembre. Una altra novetat és que les inscripcions es dividiran en tres blocs horaris en funció de la zona que escullin les persones interessades, per evitar la saturació del sistema davant l’elevada demanda.

Addicionalment, des del comú recorden que, per participar-hi, cal ser major de 18 anys i que cada persona només podrà formalitzar una inscripció. A més, també assenyalen que no es permetrà vendre articles per a la llar, joguines, material esportiu ni altres productes que no siguin roba, calçat o complements. Els únics productes admesos són roba de dona, home i infants, roba interior, calçat, complements i accessoris de moda que estiguin en bones condicions.

Per altra banda, l’organització també donarà als participants una taula i cadires i permetrà portar elements propis per decorar i personalitzar la parada. Així, el mercat obrirà les portes divendres 16 d’octubre, de 16.00 a 20.00 hores; dissabte 17, de 10.00 a 20.00 hores, i diumenge 18, de 10.00 a 14.00 hores. Les parades es distribuiran entre diferents espais de l’edifici de les Fontetes, la Sala de la Closeta i l’edifici del Telecabina.

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