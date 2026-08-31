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  • Un vehicle del cos policial. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Sostracció de vehicles

El furt amb força de quatre automòbils en una nau empresarial deixa un perjudici de prop de 600.000 euros

La propietat va denunciar la sostracció davant la Policia i els Mossos d’Esquadra, i s’han activat els mecanismes de cooperació a través d'Interpol

La Policia continua investigant el furt amb força que va tenir lloc la matinada de diumenge en una nau d’una empresa dedicada a la gestió i venda de vehicles, d’on van ser sostrets quatre automòbils. Segons ha informat el cos d’ordre, la denúncia presentada per la propietat situa el perjudici total derivat de la sostracció en prop de 600.000 euros. La propietat de la nau va presentar una denúncia pel furt dels quatre vehicles tant davant dels Mossos d’Esquadra com de la Policia andorrana, els quals, des del primer moment, han mantingut una col·laboració estreta amb el cos policial català per avançar en les diligències relacionades amb els fets.

En paral·lel, s’han activat els mecanismes de cooperació policial a través d’Interpol en el marc de les actuacions que s’estan duent a terme arran de la sostracció dels vehicles. La Policia ha informat també que judicialitzarà el cas al més aviat possible amb l’objectiu de continuar avançant en la investigació. Per ara, el cos d’ordre no ha facilitat més informació sobre les circumstàncies en què es va produir el furt ni sobre els vehicles sostrets.

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