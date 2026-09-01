18 artistes d’Andorra i de l’estranger participen a la sisena edició de l’Ordino Jardins d’Art portant l’art als carrers

Ordino dona el tret de sortida a la sisena edició de l’Ordino Jardins d’Art, la qual se celebrarà de l’11 al 13 de setembre amb l’objectiu d’apropar l’art a la ciutadania i donar visibilitat als artistes professionals, utilitzant el patrimoni cultural i els espais de la parròquia com a llocs d’exposició. «Una proposta que no només posa en valor i fa un focus sobre les arts visuals, sinó que les fa a l’exterior. Sortim de la sala convencional d’exposicions o les galeries d’art i on millor per fer-ho que treure les arts al carrer i posar en valor també tots els espais patrimonials», ha declarat el director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval.
«Tenim artistes d’Andorra i la participació és força nombrosa, però també tenim artistes d’altres països. Tenim tres d’Espanya, cinc que venen de França i un artista que ve de Tunísia» – Mònica Armengol
En l’edició d’enguany s’han arribat a presentar 60 artistes, tant andorrans com d’altres parts del món, dels quals finalment només hi participaran 18. «Cal dir que d’aquests artistes tenim artistes d’Andorra i que la participació és força nombrosa, però també tenim artistes d’altres països. Tenim tres d’Espanya, cinc que venen de França i un artista que ve de Tunísia», ha assenyalat la consellera de Cultura, Mònica Armengol, durant la presentació de l’esdeveniment.
Addicionalment, ha afegit que hi haurà una entrega de premis: per una banda, el Premi Ordino Jardins d’Art, dotat amb 3.000 euros; un segon premi de 1.000 euros, i, finalment, el Premi del Ministeri de Cultura, el qual serà d’uns altres 1.000 euros. Així, les exposicions de les obres es podran veure en diferents espais, com el jardí de Casa Rossell, l’Era Rossell, els jardins d’Areny-Plandolit, la plaça de l’Església i el jardí japonès. Per altra banda, hi haurà altres activitats disponibles, com un mercat d’art amb vuit paradetes, tallers, espectacles de màgia i un concert durant el cap de setmana.