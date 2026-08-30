‘Sabors d’Estiu’ tanca la setena edició amb una afluència entorn les 4.500 persones al llarg de les quatre jornades

La setena edició de ‘Sabors d’Estiu’ ha tancat aquest diumenge amb una afluència estimada d’unes 4.500 persones al llarg de les quatre jornades. La xifra s’apropa a l’objectiu inicial de mantenir-se entorn dels 5.000 visitants assolits en les darreres edicions, en una cita que enguany ha tornat a combinar gastronomia, artesania, tallers i música en directe. Així, el conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha fet un «balanç molt positiu» de l’esdeveniment i ha destacat novament l’aposta per celebrar-lo a la plaça de l’Església, «promovent així la part alta de la parròquia».
La programació ha comptat amb un total de 16 parades entre el mercat artesanal i la zona gastronòmica, a més dels tallers gratuïts adreçats a infants i famílies. Precisament, l’organització havia decidit ampliar enguany els horaris d’aquestes activitats després de la bona acollida registrada l’any passat. Entre les propostes que han despertat més interès durant aquesta edició hi ha hagut el taller de tes i el de bombolles. A més, els concerts de Mar Capdevila, Patxi Leiva i Komanem han estat els que han congregat més públic, mentre que pràcticament la totalitat dels artistes programats han estat del país.
Finalment, per donar resposta a l’afluència i facilitar l’estada dels visitants a la zona gastronòmica i durant les diferents activitats, s’han distribuït més de 250 cadires per tot l’espai. Aquestes s’han omplert especialment durant les tardes, marcades per una presència destacada de públic familiar. Val a dir també que l bon temps durant els quatre dies i l’ampliació de l’espai destinat a la restauració fins a l’avinguda Carlemany han contribuït, segons el comú, a la bona resposta del públic.