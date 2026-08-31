175.000 euros per reintegrar un total de 400 infants afectats pels conflictes armats a la República Centreafricana

Govern i Unicef Andorra han signat un conveni de cooperació de quatre anys destinat a protegir i reintegrar infants afectats pels conflictes armats a la República Centreafricana. Aquest programa, el qual atendrà directament 400 infants, 120 dels quals són nenes i 280 són nens, té com a objectiu no només reintegrar els menors, sinó també proporcionar a les comunitats eines per evitar que puguin ser rebutjats o fins i tot reclutats novament.
«Parlem de menors de vuit anys que poden haver estat utilitzats com a combatents, però també que poden haver estat exposats a diferents formes de violència, inclosa l’explotació sexual» – Dàmaris Castellanos
Segons la directora executiva d’Unicef, Dàmaris Castellanos, la República Centreafricana acumula més d’una dècada de conflictes i continua sent un dels contextos més greus pel que fa a la protecció de la infància. «La imatge potser més habitual és un nen combatent amb una arma, però és que no són només nens, també són nenes, i no tots porten una arma. Parlem de menors de vuit anys que poden haver estat utilitzats com a combatents, però també com a espies, portadors, cuiners, cuineres i que poden haver estat exposats a diferents formes de violència, inclosa l’explotació sexual», ha declarat Castellanos.
En aquest sentit, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha recalcat que «segons xifres del 2025, almenys 234 infants van ser reclutats i utilitzats per grups armats al país», ascendint, per aquest motiu, l’aportació del Govern a uns 175.000 euros, els quals dividiran entre els quatre anys que duri l’acord. El primer any es destinaran 40.000 euros, mentre que els tres anys següents seran 45.000. Castellanos ha declarat que el projecte treballarà en quatre grans àmbits, sent el més destacable el fet de destinar gairebé el 80% del pressupost als serveis integrats per als 400 menors: «Parlem de reunificació familiar, accés a l’educació, formació a professionals i oportunitats socioeconòmiques que els permetin reconstruir alternatives reals per al futur».
«Les comunitats també han d’estar preparades per rebre aquests infants. Molts d’aquests infants poden tornar després d’haver viscut situacions de violència extrema» – Dàmaris Castellanos
Els altres tres eixos són, en primer lloc, el reforç de les 10 xarxes comunitàries de protecció de la infància, integrades per membres de les mateixes comunitats que, tal com ha assenyalat la directora executiva, «tenen un paper essencial perquè són realment qui identifiquen els infants que estan en situació de risc, les famílies més vulnerables i, d’aquí, poder fer-los encaixar en els projectes per continuar el seu desenvolupament i la seva reintegració». En segon lloc, es farà una formació a 30 professionals perquè disposin de les eines necessàries per protegir i acompanyar els infants, i, finalment, s’incorporarà salut mental i suport psicosocial, amb intervencions tant individuals com grupals, atenció al trauma i derivació a serveis especialitzats.
Segons Castellanos, també és important treballar amb les famílies i la comunitat per evitar que es donin casos d’estigmatització dels nens que retornen: «Les comunitats també han d’estar preparades per rebre aquests infants. Molts d’aquests infants poden tornar després d’haver viscut situacions de violència extrema i trobar-se amb estigmatització, rebuig o dificultats per tornar a l’escola o a la seva vida quotidiana». Altrament, Tor ha destacat que aquest projecte s’adhereix a les prioritats del Principat en l’àmbit internacional, ja que Andorra col·labora des de fa anys amb l’Oficina de la Representant Especial del secretari general de l’ONU per als Infants i els Conflictes Armats.
Acord de pau signat per la República Centreafricana
Castellanos, durant l’acte, també ha aprofitat per mencionar que, gràcies a la signatura d’uns acords de pau els anys 2019 i 2025 entre la República Centreafricana i un total de 16 grups armats, es preveu que es puguin accelerar els treballs d’alliberament de fins a 2.000 menors vinculats a grups armats en els pròxims dos anys. «Això representa una oportunitat extraordinària, però també un repte enorme: garantir que, un cop alliberats, aquests infants disposin de la protecció i els acompanyaments necessaris per poder reconstruir les seves vides».