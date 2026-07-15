Tres nous avals per enfortir el camí cap a la compra del primer habitatge, a més de disposició total de Font de Ferro

Amb l’objectiu que tots els residents del país puguin fer l’important i decisiu pas d’adquirir el seu primer habitatge, el Govern ha aprovat en aquest dimecres, i en vista de la celebració del Consell de Ministres, tres nous avals dins del seu reconegut programa d’accés al primer immoble de propietat que fomenta l’estat i destinats a l’ús residencial. Per aquesta ocasió, ha sigut la ministra d’Economia, Presidència, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, l’encarregada d’avançar la informació extraient que amb aquests nous ajuts ja són un total de 32 els avals que posa a disposició l’Executiu per poder pal·liar una situació que com bé ha recordat la ministra, al Principat són més del 70% les persones que viuen en pisos de lloguer.
Es tracta d’una mesura que ajuda sobretot en la fase inicial de compra que sol ser la que «més carrega suposa a les famílies» i d’aquesta forma, el Govern avala el préstec hipotecari: «Sabem de la capacitat econòmica d’algunes llars, i davant un fet puntual com és aquest, l‘ajuda s’estén durant els primers set anys de l’operació i en facilita així la transacció«, ha estipulat la ministra de la cartera econòmica, la qual ha precisat que servirà per adaptar-lo a l’oferta que ja es disposa al parc públic d’habitatge a preu assequible.
Acomodant un destí que amplia la seva capacitat
Parlant d’aquesta mesura, Marsol també ha anunciat una modificació parcial del programa funcional referent a l’edifici de Font de Ferro (equipament situat a Aixovall i del que ja s’havia avançat dies enrere que es destinaria el seu ús per a introduir-lo al parc públic) i del que avui hem conegut que finalment la seva planta baixa també se sumarà amb tres pisos addicionals que conformaran un total de 17 en aquesta zona. Val a dir que l’operació inicial contemplava que aquesta part de l’edifici es destinés a «altres funcions», però l’Executiu ha trobat «convenient» afegir-los en l’oferta de lloguer assequible en acabar els treballs que han implicat la seva reforma.
Altrament, la portaveu del Govern en aquesta ocasió ha detallat als periodistes que els treballs d’obra aniran a càrrec de la mateixa empresa que ha dut a terme la rehabilitació completa de l’immoble per un valor total d’uns 360.00 euros, estipulant un període d’execució de les obres del voltant de quatre mesos. «A l’edifici, de fet, ja hi havia un ascensor, però n’instal·larem un de nou per millorar les seves prestacions i perquè els usuaris puguin gaudir d’una millor mobilitat entre les quatre plantes que el conformen», ha detallat la ministra.