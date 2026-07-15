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  • L'edifici de la Borda Nova I. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
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Habitatge

Els pisos de Borda Nova I costaran entre 523 i 1.308 euros i els llogaters podran gaudir de plaça d’aparcament a 80 euros

En cas de quedar places disponibles, podran oferir-se a persones adjudicatàries d’altres habitatges del parc públic d'Andorra la Vella

Els pisos de Borda Nova I costaran entre 523,87 euros (una habitació doble, cuina-menjador, un bany, rebedor i terrassa) i 1.308,29 euros per una habitació doble, dues habitacions individuals, cuina, menjador, dos banys, safareig, rebedor, distribuïdor i terrassa. Així es reflecteix en el conveni de cessió de l’edifici entre el Govern i l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) per a la seva gestió com a lloguer assequible que ha sortit publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

L’edifici disposa de 44 habitatges, 15 dels quals tenen una sola habitació, 23 dues i sis en tenen de tres. Així, les superfícies dels més petits són de 48,96 metres quadrats i els més grans de 122,27. A més a més, els llogaters podran gaudir de plaça d’aparcament a 80 euros. En cas de quedar places disponibles, un cop finalitzat el procediment d’adjudicació, podran oferir-se a persones adjudicatàries d’altres habitatges del parc públic de la parròquia d’Andorra la Vella que les necessiten. També hi haurà disponibles trasters.

L’edifici Borda Nova I consta de nou plantes sobre rasant amb un total de 44 habitatges. La planta baixa disposarà d’un local l’ús del qual se cedirà al comú de la capital i d’altres dos locals destinats a la recollida selectiva de residus i a instal·lacions de l’edifici. L’edifici també consta de sis plantes sota rasant.

Els pisos de lloguer assequible de Borda Nova I es podran adjudicar aquest estiu a un preu de 10 euros el metre quadrat

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