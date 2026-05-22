Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els nous membres del cos iniciaran ara un període de formació de sis mesos. | SFGA / CEsteve
El Periòdic d'Andorra
Nova promoció dels Bombers

Tres nous agents s’incorporen al cos de Bombers per reforçar la resposta operativa davant futures emergències

La convocatòria oberta i les noves incorporacions permetran ampliar progressivament la plantilla fins arribar als 124 efectius operatius

Tres nous agents del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (CPEIS) han jurat aquest divendres el càrrec en un acte presidit pel cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. La nova promoció, la número 37 del cos, permet continuar reforçant els efectius operatius i augmentar la capacitat de resposta davant els reptes actuals i futurs dels serveis d’emergència.

Segons ha informat el Govern, amb la incorporació dels nous bombers i la convocatòria de places que continua oberta actualment, es preveu assolir una plantilla total de 124 agents. Els nous membres del cos iniciaran ara un període de formació de sis mesos i, posteriorment, completaran un any de prova abans de la seva incorporació definitiva al servei.

Els nous membres del cos iniciaran ara sis mesos de formació i completaran un any de període de prova

Durant l’acte, la ministra Ester Molné ha remarcat el compromís que assumeixen els nous professionals en integrar-se en un servei essencial per al país. També ha destacat la vocació, la responsabilitat i l’esperit d’equip com a valors propis de la professió de bomber. La titular de Justícia i Interior ha assenyalat igualment que l’arribada dels nous efectius contribueix a reforçar un cos “clau dins del sistema d’emergències” i a garantir la protecció de la ciutadania.

Molné també ha volgut reconèixer la tasca dels comandaments i instructors encarregats de la formació dels nous agents, així com el suport de les seves famílies. Finalment, ha encoratjat els nous bombers a exercir les seves funcions “amb determinació, humilitat i esperit de servei”.

[Amb vídeos]: Un contenidor incendiat a la capital obliga al cos de Bombers a desplaçar quatre efectius i un camió

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La llei de descongelació s’encamina a l’aprovació sense consens parlamentari i amb el rebuig de les esmenes
Espot reconeix que els llogaters amb contractes del 2022 són els que “queden més desprotegits” amb la descongelació
Espot admet que la manca de consens a l’EFTA “no ajuda” que la població andorrana confiï en l’Acord d’associació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La capital projecta duplicar les places d’aparcament del Fener 2 i busca nous espais a Santa Coloma i la Margineda
  • Economia, Societat
Canillo lidera l’hivern turístic amb un 76,4% d’ocupació mentre Andorra la Vella és l’única zona que retrocedeix
  • Societat
L’Executiu deixa en mans del futur ens governamental l’ampliació de la presó: «No serà realitat aquesta legislatura»
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital projecta duplicar les places d’aparcament del Fener 2 i busca nous espais a Santa Coloma i la Margineda
  • Parròquies
El Comú d’Ordino confia que el plec de bases del futur centre sociosanitari estigui enllestit «abans de finals d’any»
  • Economia, Parròquies
Encamp destinarà 1,9 milions a renovar equipaments i cobrir el 35% del consum del Complex amb energia solar
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu