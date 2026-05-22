Tres nous agents s’incorporen al cos de Bombers per reforçar la resposta operativa davant futures emergències

Tres nous agents del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (CPEIS) han jurat aquest divendres el càrrec en un acte presidit pel cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. La nova promoció, la número 37 del cos, permet continuar reforçant els efectius operatius i augmentar la capacitat de resposta davant els reptes actuals i futurs dels serveis d’emergència.
Segons ha informat el Govern, amb la incorporació dels nous bombers i la convocatòria de places que continua oberta actualment, es preveu assolir una plantilla total de 124 agents. Els nous membres del cos iniciaran ara un període de formació de sis mesos i, posteriorment, completaran un any de prova abans de la seva incorporació definitiva al servei.
Durant l’acte, la ministra Ester Molné ha remarcat el compromís que assumeixen els nous professionals en integrar-se en un servei essencial per al país. També ha destacat la vocació, la responsabilitat i l’esperit d’equip com a valors propis de la professió de bomber. La titular de Justícia i Interior ha assenyalat igualment que l’arribada dels nous efectius contribueix a reforçar un cos “clau dins del sistema d’emergències” i a garantir la protecció de la ciutadania.
Molné també ha volgut reconèixer la tasca dels comandaments i instructors encarregats de la formació dels nous agents, així com el suport de les seves famílies. Finalment, ha encoratjat els nous bombers a exercir les seves funcions “amb determinació, humilitat i esperit de servei”.