L’Executiu deixa en mans del futur ens governamental l’ampliació de la presó: «No serà realitat aquesta legislatura»

Amb la voluntat d’anticipar-se a les necessitats futures. Aquest és l’objectiu que manté el Govern a l’hora de posar en marxa l’ampliació prevista del centre penitenciari de la Comella i, especialment, de poder disposar d’espais adaptats per a interns amb problemàtiques de salut mental. “Ens anticipem a les necessitats futures que puguem tenir i particularment a la necessitat de poder tenir espais habilitats per a persones amb diferents problemàtiques i poder-los donar una atenció més individualitzada”, ha afirmat el cap de l’Executiu, Xavier Espot, en el marc de la inauguració del mercat Andoflora, a la parròquia massanenca.
Una ampliació, però, que no serà immediata, tal com s’ha encarregat d’aclarir el mandatari: “La materialització d’aquesta infraestructura no serà una realitat aquesta legislatura”, ha advertit, passant la ‘pilota’ al proper ens governamental, qui serà l’encarregat de decidir si s’acaba desenvolupant el projecte pel qual l’actual Govern ha aprovat un crèdit extraordinari de 275.000 euros per fer-se amb la parcel·la adjacent a la presó. Així i tot, Espot ha assegurat que el seu executiu deixarà “les coses preparades perquè això sigui possible”.
Anant per pams, cal recordar que la compra del terreny, situat al costat del mur perimetral del centre penitenciari, ha de permetre habilitar en un futur un mòdul específic de salut mental, ja que, actualment, part del de menors s’utilitza per atendre interns amb aquesta mena de patologies: “Aquest és el punt feble. Ara mateix no podem compatibilitzar si mai tinguéssim un menor i una persona complint una mesura de seguretat”, ha explicat Espot, tot destacant que l’Executiu considera insuficient i poc adequada la situació. “Es tracta de dues modalitats repressives distintes que haurien d’estar separades”, ha afegit el mandatari.
En aquest sentit, el cap de Govern sí que ha volgut defensar que Andorra no té actualment un problema de sobrepoblació carcerari, rebaixant així les interpretacions sorgides arran d’un recent informe europeu sobre ràtios de població reclusa. “No crec que la ràtio de presos per habitants sigui massa més elevada que en altres països”, ha afirmat. A més, ha reivindicat l’estat actual del centre penitenciari i ha assegurat que diferents organismes internacionals han validat les seves condicions. “Els tenim en condicions molt adequades”, ha ponderat, tot i admetre que “sempre les coses es poden millorar”.