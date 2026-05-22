Espot admet que la manca de consens a l’EFTA “no ajuda” que la població andorrana confiï en l’Acord d’associació

Després que dimarts passat, en una nova reunió de l’EFTA, el grup tècnic que ha de validar l’Acord d’associació acabés sense consens, fet que provoca que, de moment, el text no pugui arribar al Comitè de Representants Permanents (Cooper) i posteriorment al Consell de la Unió Europea, el cap de Govern, Xavier Espot, ha admès que tot plegat “potser sí que no ajuda” a fer que la població andorrana confiï en l’Acord d’associació.
Igualment, Espot ha apuntalat que les dificultats del procés confirmen que “tot això és molt més complex del que la gent es pensa”, i ha tornat a carregar contra l’oposició. “Aquells que han volgut fer creure, enganyant la ciutadania, que una renegociació és una tasca senzilla, veiem que no”, ha esmentat, tot indicant que “ni tan sols culminar aquest acord després de deu anys de negociació és una tasca senzilla”.
En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha tornat a posar en valor que tant el president de la República Francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, com el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, avalessin l’Acord en les seves respectives visites al Principat. Així, ha destacat que “tenim una oportunitat a l’abast que no tornarem a tenir”, a més de descartar la possibilitat –plantejada per Concòrdia– de renegociar el text. “No és plantejable ni és una possibilitat seriosa”. I, per tancar aquest afer, ha declarat que “els ciutadans es mereixen que els diguem la veritat”.
El seu substitut a DA, no és prioritari
En altres assumptes, qüestionat per qui prendrà el relleu al capdavant de Demòcrates per Andorra després de la seva sortida el passat novembre, Espot ha dit que el nou president de la formació encara no està decidit, tot indicant que “tenim bons potencials candidats” i que “evidentment” les persones que actualment “ostenten responsabilitats dins del partit crec que són molt bons candidats”.
Un dels noms que sona amb més força és el de l’actual ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, a qui Espot considera que, en cas que acabi assumint la presidència, “suposaria posar el nostre país en mans d’una persona amb experiència, amb solvència, responsable i que garantirà que DA continuï tenint aquesta línia centrista i moderada”.
En tot cas, Espot ha deixat clar que Baró “no és l’única persona”, tot recalcant que donarà suport al candidat que sorgeixi d’aquest procés de consulta i de participació que s’està fent al partit, “sempre que consideri que continua encarnant l’esperit de DA, i estic convençut que serà així”.
Amb tot, el cap de Govern ha subratllat que la decisió ara mateix no corre pressa. “Crec que queda molta feina per fer”, i ha conclòs que “hi ha altres qüestions que ens han d’ocupar i preocupar molt més que la campanya política i la recerca del candidat”.