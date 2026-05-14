[Amb vídeos]: Un contenidor incendiat a la capital obliga al cos de Bombers a desplaçar quatre efectius i un camió

El cos de Bombers ha extingit aquesta tarda un incendi en un contenidor d’obres situat darrere de l’hotel Novotel, al carrer de la Roda d’Andorra la Vella. L’avís s’ha rebut a les 18.30 hores i fins al lloc s’hi han desplaçat un camió i quatre efectius, que han treballat durant uns 15 minuts. Segons han informat des del cos, les causes del foc encara es desconeixen. L’incident també ha obligat a tallar un carril del carrer Prat de la Creu en sentit sud, mentre agents de circulació regulaven el trànsit.