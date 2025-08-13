Tractorada a la Seu d’Urgell en reclam d’un control de la fauna i mesures urgents contra la tuberculosi bovina

La Unió de Pagesos ha organitzat aquest dimecres una mobilització a la Seu d’Urgell per reclamar un control poblacional efectiu de la fauna salvatge i una gestió justa dels danys que provoca sobre els conreus i els ramats. La sortida, prevista a les 11.30 hores des del polígon de Montferrer, s’ha iniciat minuts posteriors amb sis tractors, un dels quals conduït pel coordinador comarcal de l’Alt Urgell, Joan Guitart. Finalment, la marxa ha reunit també una desena de vehicles totterreny.
El recorregut, descrit pel mateix Guitart, ha estat en forma de marxa lenta passant per la rotonda d’Andorra, el polígon del Serrat i diferents carrers de la Seu d’Urgell fins a arribar a la seu dels serveis territorials d’Agricultura de l’Alt Pirineu i Aran, situada al passeig de la ciutat. Allà s’ha llegit un manifest i posteriorment s’ha celebrat una reunió amb representants de l’administració. El coordinador comarcal ha indicat, instants previs a l’inici de la mobilització, que afronten aquesta amb “optimisme” perquè l’administració “ja ha acceptat que la fauna salvatge pot ser portadora de tuberculosi, un fet que fins ara no reconeixia”.
Laia Angrill i Joan Guitart fent declaracions a la premsa. | Marvin Arquíñigo
La protesta s’ha convocat també amb la participació de pagesos de les Terres de l’Ebre, la Segarra i l’Empordà, i respon a una problemàtica que, segons la Unió de Pagesos, s’arrossega des de fa una dècada per la manca de gestió del Departament de Boscos. Segons dades facilitades pel sindicat, un 14% dels senglars analitzats a l’Alt Urgell han donat positiu en tuberculosi, una xifra que consideren preocupant perquè la malaltia podria arribar fins a Andorra, motiu pel qual reclamen actuacions amb implicació directa del sector i no “d’esquena a la pagesia”.
Per altra banda, la responsable de comunicació de la Unió de Pagesos, Laia Angrill, ha denunciat que “per un positiu hem de matar totes les vaques sanes” d’un ramat i que aquesta situació “és inviable per a la ramaderia, tant extensiva com intensiva”. En aquesta línia, ha remarcat que “els ramaders estem fent la feina: tanquem les granges, fem prevenció i mantenim el bestiar net”, però considera imprescindible que “l’administració actuï sobre la fauna, posi mesures i ens escolti”.
Un pagès, abans d’iniciar la tractorada. | Marvin Arquíñigo
El manifest llegit precisament per Angrill davant la seu d’Agricultura ha inclòs 10 punts. Entre les demandes, hi ha l’aplicació ràpida de plans de control poblacional previstos, la declaració d’emergència cinegètica quan no s’assoleixin els objectius fixats i l’autorització perquè la pagesia pugui actuar a les seves finques en zones afectades, fins i tot fora dels plans de control. També reclamen unificació i ampliació dels períodes de caça del senglar i el cabirol, inversió en recerca i mesures preventives per evitar l’entrada de fauna als camps, i ajuts per a infraestructures de protecció.
En l’àmbit sanitari, el text exigeix més transparència en les dades de tuberculosi tant en fauna com en bestiar, la creació d’un òrgan de decisió multidisciplinària amb capacitat vinculant, la flexibilització del protocol abans del buidatge sanitari, la reducció dels períodes d’immobilització, la revisió dels barems d’indemnització i noves línies d’ajut i compensació econòmica real, així com més mostrejos i captures de fauna i la publicació ràpida dels resultats de vigilància.
Cal destacar que la marxa s’ha desenvolupat sense incidències destacades. Els vehicles han circulat a baixa velocitat, tot i que permetent el pas alternatiu dels altres usuaris de la via. Després de la reunió amb l’administració, els participants han previst situar-se a la vora de la carretera a la rotonda d’Andorra per dinar i mostrar les pancartes als conductors. Des del sindicat adverteixen que, si no hi ha respostes efectives, “no s’acabarà aquí” i es convocaran noves tractorades.
Laia Angrill, durant la lectura del manifest. | Marvin Arquíñigo
Sense ‘timings’
“Tenim un grup de treball amb el conseller i al juny va agafar una sèrie de compromisos, però han passat dos mesos i no estem veient res”, ha proferit Angrill després de llegir el manifest. En aquest sentit, i demanada per un calendari de més mobilitzacions, la responsable de comunicació de la Unió de Pagesos ho ha deixat clar: “Primer hem de negociar i després reavaluarem la situació […] Demanem fer una gestió correcta i controlada perquè hi hagi poblacions estables i mostres analítiques per vigilar l’estat sanitari de la fauna, entre altres“. A tall d’exemple, ha reconegut que fa temps que esperen un protocol perquè es faci un cordó sanitari quan es detecta un positiu, sigui a fauna salvatge o a granges, així com les indemnitzacions que fa temps “que estem esperant” que s’adeqüin “als preus reals”. El termini amb les negociacions també el deixen, almenys de moment, obert i “veurem a veure què passa”.