Torna el programa Curulla oferint enguany fins a 44 places d’auxiliar comunal per l’estiu

El programa Curulla, la iniciativa que ofereix als joves d’entre 16 i 17 anys la possibilitat de tenir una primera experiència laboral durant els mesos d’estiu i impulsada pel Comú d’Andorra la Vella, tindrà una nova edició on es preveu la contractació de 44 auxiliars de suport per als diferents departaments comunals.

En aquest sentit, la iniciativa tindrà lloc enguany de l’1 de juliol al 29 d’agost, temps en el que els joves de la parròquia podran entrar en contacte amb el món laboral, adquirint així experiència i responsabilitat en diversos àmbits com els Departaments de Social, Serveis Públics, Cultura, Turisme, Esports, Tràmits o Compres, entre d’altres.

Val a dir que els participants duran a terme tasques de suport al personal fix i interí seguint les instruccions i circuits establerts per a cada departament. “L’any passat el programa va ser un èxit per als joves que hi van participar i també pel Comú, motiu pel qual impulsem una nova edició amb la inclusió de tres departaments més”, ha manifestat la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada.

Per aquesta raó, les 44 places es distribuiran en dos torns: 22 joves treballaran durant el mes de juliol i els altres 22 durant el mes d’agost. D’aquestes places, quatre es reservaran per a menors amb discapacitat reconeguda per la Conava, amb l’objectiu de garantir una oportunitat laboral adaptada a les seves necessitats i inclusiva. Així, el procés de selecció es farà mitjançant una prova escrita i una entrevista personal. Cal fer saber que els candidats amb millor puntuació seran escollits i assignats als diferents serveis en funció de les necessitats exposades pels departaments de la corporació.

En un altre ordre, el Comú reafirma, amb aquesta repetició del programa, el seu compromís amb la formació i la inserció laboral dels joves de la parròquia, oferint-los una primera experiència de treball que els permetrà adquirir coneixements i competències per al seu futur professional. Pel que fa a l’edicte, amb els requisits i terminis per a la presentació de candidatures, es publicarà aquest dimecres al BOPA.