Tor defensa a Toronto reforçar la cooperació internacional per garantir el retorn segur dels infants ucraïnesos

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha reiterat el compromís d’Andorra amb el dret internacional humanitari i la protecció dels infants afectats pels conflictes armats durant la segona Conferència internacional sobre el retorn dels infants ucraïnesos, els civils detinguts i els presoners de guerra, celebrada a Toronto, al Canadà. La trobada, copresidida pel Canadà, Ucraïna i Noruega, busca reforçar la coordinació internacional i impulsar accions per afavorir el retorn, la rehabilitació i la reintegració de les persones afectades per la guerra d’agressió de Rússia.
Durant la primera jornada, Tor ha intervingut en la sessió plenària dedicada a les declaracions nacionals, des d’on ha refermat el suport del Principat als esforços internacionals destinats a garantir el retorn segur dels infants ucraïnesos traslladats per la força. En aquest sentit, la ministra ha recordat que Andorra forma part de la Coalició Internacional per al Retorn dels Infants Ucraïnesos des del 2024 i ha reafirmat el suport a la iniciativa ucraïnesa Bring Kids Back UA, així com a les diferents iniciatives impulsades per garantir la rendició de comptes.
Durant la primera jornada Tor ha refermat el suport del Principat als esforços internacionals destinats a garantir el retorn segur dels infants ucraïnesos traslladats per la força
La protecció dels infants ha centrat també bona part de la segona jornada de treball, durant la qual la titular d’Afers Exteriors ha participat en una sessió específica sobre el retorn dels infants ucraïnesos, presidida pel Canadà. La trobada ha reunit representants governamentals, organitzacions internacionals i experts amb l’objectiu d’analitzar mesures per reforçar la localització dels infants deportats, ampliar les vies que permetin un retorn segur i consolidar els mecanismes destinats a la seva rehabilitació i reintegració.
En aquest marc, Andorra ha defensat l’enfortiment de la cooperació internacional i dels mecanismes de seguiment i documentació impulsats per les Nacions Unides, l’OSCE i el Consell d’Europa. La delegació andorrana també ha incidit en la necessitat que l’educació, l’acompanyament psicològic i la reunificació familiar constitueixin elements centrals en els processos de reintegració dels infants que retornen.
Al marge de la conferència, Tor ha mantingut diverses reunions bilaterals amb representants del Canadà, Lituània i Estònia. La reunió amb el Canadà ha permès tractar també la cooperació econòmica entre els dos països i el funcionament del programa de mobilitat juvenil existent. En aquest àmbit, les dues parts han destacat el compromís d’iniciar la negociació per assolir un conveni per evitar la doble imposició, plantejat com un instrument per impulsar els fluxos econòmics entre Andorra i el Canadà.