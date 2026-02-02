Tor aclareix que l’ajuda andorrana encara no s’ha activat perquè “hem de tenir la demanda oficial des de França”

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha explicat, en el marc de les declaracions posteriors a la presentació del nou seminari de la Universitat d’Andorra, que la carretera RN20 continua tallada arran de l’esllavissada i que la situació es manté sense un horitzó clar de reobertura. “La carretera roman tancada a l’espera que es facin diverses intervencions tècniques per la part francesa per assegurar-se de l’estabilitat del terreny”, ha declarat, tot remarcant que “no tenim a hores d’ara una data per a l’obertura”, tot i confiar que aquesta pugui ser propera.
Així, Tor ha assegurat que s’ha treballat intensament per mirar d’accelerar els processos necessaris i ha subratllat la implicació del Govern andorrà. “S’està fent tot el possible, tant a nivell tècnic com a nivell polític, per poder accelerar tots aquests treballs”, ha afirmat, afegint que Andorra ha posat a disposició de França els seus mitjans per contribuir a restablir la circulació en “un tram que és tan important per arribar a Andorra des de França”.
“S’està fent tot el possible, tant a nivell tècnic com a nivell polític, per poder accelerar tots aquests treballs” – Imma Tor
Pel que fa als problemes tècnics que han dificultat la reobertura, la ministra ha explicat que els equips especialitzats han estat treballant per identificar l’origen del despreniment. “Estan intentant averiguar d’on ve aquest despreniment”, ha indicat, detallant que s’han fet “diversos vols per intentar saber d’on prové aquesta esllavissada”. En aquest sentit, ha insistit que abans d’iniciar qualsevol obra cal garantir plenament la seguretat, ja que el tram afectat ha quedat molt malmès i encara hi ha roques inestables.
Tot i que durant la setmana en curs ja s’ha descartat la reobertura, Tor ha expressat una certa esperança de cara als pròxims dies. “Durant aquesta setmana ja ens han dit que no. Jo espero que la setmana que ve es pugui reobrir”, ha dit, tot explicant que s’han intensificat els contactes amb la Prefectura de l’Arieja i amb la Prefectura Regional d’Occitània per mirar d’obrir la via al més aviat possible.
“S’ha proposat aquesta ajuda, però encara no s’ha anat a ajudar perquè hem de tenir la demanda oficial de la part francesa” – Imma Tor
En aquest sentit, la ministra també ha fet referència a l’ajuda oferta per Andorra, tot aclarint que, de moment, no s’ha materialitzat. “S’ha proposat aquesta ajuda, però encara no s’ha anat a ajudar perquè hem de tenir la demanda oficial de la part francesa”, ha puntualitzat, afegint que les condicions meteorològiques tampoc han facilitat l’inici de treballs més tècnics. Amb tot, Tor ha destacat com a avenç el nou protocol de viabilitat hivernal signat recentment, el qual ha permès que “les màquines llevaneus, les turbines i el personal andorrà hagin pogut baixar en territori francès per col·laborar amb els tècnics francesos”, un pas que, segons ha conclòs, “fa preveure una cooperació cada vegada més estreta en aquest àmbit”.