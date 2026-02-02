Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, en la presentació del nou seminari de la Universitat d'Andorra. | Universitat d'Andorra
Alex Montero Carrer
Bloqueig viari a la frontera

Tor aclareix que l’ajuda andorrana encara no s’ha activat perquè “hem de tenir la demanda oficial des de França”

La ministra d'Afers Exteriors remarca que el Govern ha ofert tant maquinària com personal per col·laborar en la reobertura viària de la RN20

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha explicat, en el marc de les declaracions posteriors a la presentació del nou seminari de la Universitat d’Andorra, que la carretera RN20 continua tallada arran de l’esllavissada i que la situació es manté sense un horitzó clar de reobertura. “La carretera roman tancada a l’espera que es facin diverses intervencions tècniques per la part francesa per assegurar-se de l’estabilitat del terreny”, ha declarat, tot remarcant que “no tenim a hores d’ara una data per a l’obertura”, tot i confiar que aquesta pugui ser propera.

Així, Tor ha assegurat que s’ha treballat intensament per mirar d’accelerar els processos necessaris i ha subratllat la implicació del Govern andorrà. “S’està fent tot el possible, tant a nivell tècnic com a nivell polític, per poder accelerar tots aquests treballs”, ha afirmat, afegint que Andorra ha posat a disposició de França els seus mitjans per contribuir a restablir la circulació en “un tram que és tan important per arribar a Andorra des de França”.

“S’està fent tot el possible, tant a nivell tècnic com a nivell polític, per poder accelerar tots aquests treballs” – Imma Tor

Pel que fa als problemes tècnics que han dificultat la reobertura, la ministra ha explicat que els equips especialitzats han estat treballant per identificar l’origen del despreniment. “Estan intentant averiguar d’on ve aquest despreniment”, ha indicat, detallant que s’han fet “diversos vols per intentar saber d’on prové aquesta esllavissada”. En aquest sentit, ha insistit que abans d’iniciar qualsevol obra cal garantir plenament la seguretat, ja que el tram afectat ha quedat molt malmès i encara hi ha roques inestables.

Tot i que durant la setmana en curs ja s’ha descartat la reobertura, Tor ha expressat una certa esperança de cara als pròxims dies. “Durant aquesta setmana ja ens han dit que no. Jo espero que la setmana que ve es pugui reobrir”, ha dit, tot explicant que s’han intensificat els contactes amb la Prefectura de l’Arieja i amb la Prefectura Regional d’Occitània per mirar d’obrir la via al més aviat possible.

“S’ha proposat aquesta ajuda, però encara no s’ha anat a ajudar perquè hem de tenir la demanda oficial de la part francesa” – Imma Tor

En aquest sentit, la ministra també ha fet referència a l’ajuda oferta per Andorra, tot aclarint que, de moment, no s’ha materialitzat. “S’ha proposat aquesta ajuda, però encara no s’ha anat a ajudar perquè hem de tenir la demanda oficial de la part francesa”, ha puntualitzat, afegint que les condicions meteorològiques tampoc han facilitat l’inici de treballs més tècnics. Amb tot, Tor ha destacat com a avenç el nou protocol de viabilitat hivernal signat recentment, el qual ha permès que “les màquines llevaneus, les turbines i el personal andorrà hagin pogut baixar en territori francès per col·laborar amb els tècnics francesos”, un pas que, segons ha conclòs, “fa preveure una cooperació cada vegada més estreta en aquest àmbit”.

Encamp convoca el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per a aquest dijous a causa de l’esllavissada a la RN20

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Encamp convoca el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per a aquest dijous a causa de l’esllavissada a la RN20
Govern recorda que “continua operativa una via alternativa per carretera” malgrat el bloqueig viari de la RN20
Minoves situa la internacionalització de la UdA com a repte en un context amb una majoria d’estudiants del país

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El consum de les quotes de temporers arriba fins al 96,8% a finals de gener i ja s’acosta al límit previst per decret
  • Societat
El Fòrum de la Joventut lamenta haver quedat fora de l’enquesta del Govern per definir les prioritats juvenils actuals
  • Societat
Andorra es manté en nivell 3 de perill d’allaus amb l’activació d’un avís groc per vent i neu per a aquest vespre
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Encamp convoca el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per a aquest dijous a causa de l’esllavissada a la RN20
  • Cultura, Parròquies
El Ball de l’Ossa incorpora una nova obertura a l’espectacle i concentra les novetats del Carnaval d’Encamp
  • Parròquies
La capital inicia les obres d’embelliment a Prada Motxilla i a la Baixada del Molí per millorar la seguretat viària
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu