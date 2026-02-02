Encamp convoca el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per a aquest dijous a causa de l’esllavissada a la RN20

El Comú d’Encamp ha convocat un Consell Econòmic i Social extraordinari del Pas de la Casa arran del tall de la RN20, provocat per una esllavissada que manté interrompuda una de les principals vies d’accés al país. La reunió tindrà lloc dijous al matí amb l’objectiu d’informar i escoltar els representants del teixit econòmic i social de la localitat.
Així, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha explicat que des de primera hora de dissabte s’ha mantingut un contacte permanent amb els principals actors implicats: “És una preocupació per al Comú d’Encamp aquest incident sobrevingut amb el tall d’accés a França, que afecta especialment l’entrada al país i el Pas de la Casa”, ha afirmat, tot destacant la predisposició a col·laborar en tot allò necessari.
La cònsol major defensa escoltar el teixit econòmic i analitzar la mobilitat abans de valorar ajudes o mesures extraordinàries
En aquest sentit, Mas ha subratllat que el comú s’ha posat a disposició tant del Govern com de les autoritats franceses per facilitar els treballs de sanejament de la zona afectada, sempre amb la seguretat com a prioritat. També ha volgut agrair que, “des del primer moment, el Govern ha estat en contacte amb el comú per entendre la problemàtica i compartir la preocupació per aquesta afectació”.
Pel que fa a les possibles conseqüències econòmiques del tall, la cònsol ha volgut rebaixar expectatives i ha insistit que encara és aviat per fer valoracions. “És massa d’hora per poder-ho valorar”, ha assegurat, tot avançant que serà en la reunió de dijous quan es demanarà als sectors afectats que exposin quina és la situació real que estan vivint. En aquest context, Mas ha estat clara respecte a la possibilitat d’ajudes. “El que no podem és estar fent ajudes per cada incidència”, ha remarcat, defensant que abans cal conèixer l’afectació real i la durada del tall.
“No només volem escoltar-los, sinó també informar-los de primera mà de com s’està fent el seguiment i la col·laboració entre les autoritats andorranes i franceses” – Laura Mas
Finalment, la mandatària comunal ha recordat que el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa integra representants de l’hoteleria, els allotjaments turístics, Saetde, la restauració, el comerç i el teixit associatiu, així com l’associació de veïns, el mateix comú i, quan escau, membres del Govern. “No només volem escoltar-los, sinó també informar-los de primera mà de com s’està fent el seguiment i la col·laboració entre les autoritats andorranes i franceses”, ha conclòs.