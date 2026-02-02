Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La cònsol major ha volgut rebaixar expectatives i ha insistit que encara és aviat per fer valoracions. | Comú d'Encamp
Elena Hernández Molina
Tall viari a França

Encamp convoca el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per a aquest dijous a causa de l’esllavissada a la RN20

La cònsol major, Laura Mas, afirma que “és massa d’hora per poder-ho valorar” i defensa escoltar els afectats abans d’analitzar possibles mesures

El Comú d’Encamp ha convocat un Consell Econòmic i Social extraordinari del Pas de la Casa arran del tall de la RN20, provocat per una esllavissada que manté interrompuda una de les principals vies d’accés al país. La reunió tindrà lloc dijous al matí amb l’objectiu d’informar i escoltar els representants del teixit econòmic i social de la localitat.

Així, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha explicat que des de primera hora de dissabte s’ha mantingut un contacte permanent amb els principals actors implicats: “És una preocupació per al Comú d’Encamp aquest incident sobrevingut amb el tall d’accés a França, que afecta especialment l’entrada al país i el Pas de la Casa”, ha afirmat, tot destacant la predisposició a col·laborar en tot allò necessari.

La cònsol major defensa escoltar el teixit econòmic i analitzar la mobilitat abans de valorar ajudes o mesures extraordinàries

En aquest sentit, Mas ha subratllat que el comú s’ha posat a disposició tant del Govern com de les autoritats franceses per facilitar els treballs de sanejament de la zona afectada, sempre amb la seguretat com a prioritat. També ha volgut agrair que, “des del primer moment, el Govern ha estat en contacte amb el comú per entendre la problemàtica i compartir la preocupació per aquesta afectació”.

Pel que fa a les possibles conseqüències econòmiques del tall, la cònsol ha volgut rebaixar expectatives i ha insistit que encara és aviat per fer valoracions. “És massa d’hora per poder-ho valorar”, ha assegurat, tot avançant que serà en la reunió de dijous quan es demanarà als sectors afectats que exposin quina és la situació real que estan vivint. En aquest context, Mas ha estat clara respecte a la possibilitat d’ajudes. “El que no podem és estar fent ajudes per cada incidència”, ha remarcat, defensant que abans cal conèixer l’afectació real i la durada del tall.

“No només volem escoltar-los, sinó també informar-los de primera mà de com s’està fent el seguiment i la col·laboració entre les autoritats andorranes i franceses” – Laura Mas

Finalment, la mandatària comunal ha recordat que el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa integra representants de l’hoteleria, els allotjaments turístics, Saetde, la restauració, el comerç i el teixit associatiu, així com l’associació de veïns, el mateix comú i, quan escau, membres del Govern. “No només volem escoltar-los, sinó també informar-los de primera mà de com s’està fent el seguiment i la col·laboració entre les autoritats andorranes i franceses”, ha conclòs.

El tall de la RN20 s’allarga sense previsió de reobertura “a curt termini” després de confirmar-se la fragilitat del vessant

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Detingut el conductor implicat en l’atropellament d’una dona a la Vall d’Incles després de rebre l’alta mèdica
El consum de les quotes de temporers arriba fins al 96,8% a finals de gener i ja s’acosta al límit previst per decret
El Ball de l’Ossa incorpora una nova obertura a l’espectacle i concentra les novetats del Carnaval d’Encamp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Andorra es manté en nivell 3 de perill d’allaus amb l’activació d’un avís groc per vent i neu per a aquest vespre
  • Societat
Banders gestiona 3.276 trucades durant l’any, un 19,8% més que el 2024, amb més de 2.200 actuacions efectives
  • Societat, Successos
Arrestat el conductor implicat en un accident a la rotonda de Prat Salit amb una taxa de 0,97 grams per litre
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Encamp convoca el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per a aquest dijous a causa de l’esllavissada a la RN20
  • Cultura, Parròquies
El Ball de l’Ossa incorpora una nova obertura a l’espectacle i concentra les novetats del Carnaval d’Encamp
  • Parròquies
El Bus Unió es consolida amb més de 10.900 usuaris a la vall central durant els tres primers mesos de funcionament
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu