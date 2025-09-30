El programa Tàndem arriba a la desena edició després d’implicar més de 700 alumnes d’FP i una trentena d’empreses

El programa Tàndem FP, impulsat per Andorra Business en col·laboració amb el Centre de Formació Professional d’Aixovall, ha presentat aquest dimarts la seva desena edició. En aquests deu anys, el programa ha implicat 673 alumnes, 115 docents i 30 empreses andorranes, i ha donat lloc a projectes que han estat reconeguts i, en alguns casos, implementats. En aquesta edició, hi participen 70 alumnes i 10 docents que treballaran sobre tres reptes reals: Klockner Medical Group proposa dissenyar un protocol i materials de benvinguda per a nous treballadors; SETAP 365 – Grandvalira Resorts busca respostes creatives per millorar l’experiència del client jove en el món de l’esquí i les activitats de muntanya, i la Universitat Carlemany demana solucions per enfortir el sentiment de pertinença en un model educatiu totalment online.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat la trajectòria del programa, el qual considera ja consolidat. “És una molt bona oportunitat per als estudiants d’aquest país poder entrar a parlar de tu a tu amb les empreses i que les empreses plantegin reptes perquè els alumnes es posin al barret d’assessors i vegin com es poden generar noves idees i projectes”, ha apuntalat. En aquest sentit, Marsol ha afegit que l’objectiu és fer un pas més i aconseguir que alguns dels projectes es materialitzin. “L’any passat hi va haver algun projecte que podia tenir recorregut i en aquest sentit és important treballar-hi”, ha apuntat, tot agraint la implicació de les empreses.
Sobre l’orientació futura del programa, la ministra ha remarcat que la prioritat és “continuar apostant per les empreses del país, especialment en un moment en què ens volem centrar en la diversificació econòmica i en l’aposta per la tecnologia i la innovació”. Alhora, ha avançat que des del ministeri de Treball es vol potenciar també els oficis: “És important fer veure al jovent que les professions són un bon futur. Crec que hauríem d’enfocar-nos en oficis com la fusteria, la lampisteria o la planxisteria, que avui ja treballen amb programes i innovació”, ha assenyalat, destacant que s’està treballant conjuntament amb Educació per estudiar la creació d’una escola d’oficis.
Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha subratllat el valor afegit que el programa aporta tant a estudiants com a empreses. “Tàndem demostra que quan el món educatiu i l’empresarial treballen plegats, el país surt guanyant. Els joves que passen pel programa no només aprenen: aporten valor immediat a les empreses. Aquest és un dels models que Andorra necessita, formació alineada amb necessitats empresarials i orientada a resultats”, ha manifestat.
Entre les empreses participants, Klockner Medical ha explicat la importància de vincular estudiants i entorn laboral. “És molt interessant que les empreses puguin tenir estudiants que ens ajudin”, han apuntat. Des de la companyia, la qual compta amb uns 200 treballadors de 13 nacionalitats diferents repartits en seus d’Andorra, Barcelona o Miami, s’ha subratllat la necessitat de crear vincles. “El que hem demanat a tots els estudiants és que ens donin un cop de mà per veure què podríem oferir perquè els nostres treballadors se sentin part d’alguna cosa que els transcendeix. Perquè al final, al darrere d’una empresa, el més important són els recursos humans”, han remarcat.