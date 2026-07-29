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  • El centre penitenciari de la Comella. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Garantir el servei

S’obre un procés de selecció per cobrir cinc places vacants d’agent penitenciari i reforçar així els efectius del cos

El centre exigeix una presència permanent de personal suficient per garantir la seguretat de les instal·lacions i la bona execució de les activitats

El Consell de Ministres ha aprovat l’inici del procés de selecció per cobrir cinc places vacants d’agent penitenciari amb l’objectiu de continuar reforçant els efectius del Cos Penitenciari i, assenyalen, garantir la prestació òptima del servei públic de seguretat i custòdia al Centre Penitenciari.

Tal com esmenten, el reforç de la plantilla permetrà consolidar l’organització dels diferents equips que operen dins del Centre Penitenciari, una infraestructura de més de 7.600 metres quadrats distribuïda en cinc plantes, la qual exigeix una presència permanent de personal suficient per garantir la seguretat de les instal·lacions i el bon desenvolupament de totes les activitats que s’hi duen a terme.

El centre penitenciari de la Comella compta amb 55 reclusos i una ocupació del 35,9% a fi del primer trimestre

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