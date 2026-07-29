Les infermeres i els infermers amplien competències i podran prescriure material mèdic de forma autònoma

El nou Reglament de l’accés a l’assistència sanitària ha rebut llum verda. L’objectiu d’aquesta modificació és ampliar les competències d’infermeria en el marc de la via preferent, amb l’objectiu d’agilitzar els processos assistencials, facilitar la gestió dels circuits i reforçar la coordinació entre els professionals sanitaris, segons ha explicat la ministra de Salut, Helena Mas, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Amb aquesta actualització normativa, els professionals de la infermeria podran determinar la realització de proves diagnòstiques, prescriure medicaments i productes sanitaris i efectuar derivacions a altres professionals de la salut. Segons esmenten des del Govern, no es tracta d’una capacitat de prescripció general o il·limitada, sinó d’una actuació vinculada als circuits assistencials prèviament definits i protocol·litzats. Per exemple, en el cas de la detecció precoç de les infeccions de transmissió sexual (ITS), podrà sol·licitar les proves diagnòstiques escaients per confirmar la diagnosi. En el cas de la podologia ambulatòria, podrà derivar el pacient al podòleg.
«No se substitueix la funció mèdica, sinó que es reforça el treball en equip i les competències de cada professional i s’ofereix una atenció més àgil i segura» – Helena Mas
La voluntat del ministeri és, segons Mas, donar més valor a la figura de la infermera i de l’infermer, una mesura que dona resposta a la demanda del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres. “No se substitueix la funció mèdica, sinó que es reforça el treball en equip i les competències de cada professional i s’ofereix una atenció més àgil i segura en benefici dels pacients i de l’eficiència del sistema sanitari”, ha assegurat la titular de Salut.
Així mateix, s’ha ampliat la vigència de les derivacions als metges especialistes de 12 a 18 mesos. Aquesta mesura, han citat, permet adaptar millor els circuits assistencials a les necessitats dels pacients, especialment en processos crònics o de seguiment a llarg termini. D’aquesta manera, es redueix la burocràcia, s’agilitza l’atenció i es fa un ús més eficient dels recursos sanitaris.