El centre penitenciari de la Comella compta amb 55 reclusos i una ocupació del 35,9% a fi del primer trimestre

El nombre total de reclusos en el centre penitenciari de la Comella a tancament del primer trimestre és de 55 persones. Atès que la capacitat global del centre és de 153 reclusos, això suposa una ocupació del 35,9% a finals del primer trimestre d’aquest 2026. Segons el sexe, el 94,5% són homes (52) i el 5,5% són dones (3). Per nacionalitat, destaquen les persones d’altres nacionalitats i els espanyols, amb un 41,8% i un 23,6% del total de persones recluses, respectivament.
Pel que fa als ingressos per tipologia de delicte durant el primer trimestre del 2026, el més freqüent és el consum, tràfic i possessió de drogues amb 12 ingressos
Quant als ingressos penitenciaris al llarg del primer trimestre, s’han enregistrat un total de 27. La gran majoria dels ingressats són homes, 25, i únicament han ingressat dues dones. Per edat, els principals col·lectius es reparteixen entre les persones d’entre 21 a 35 anys, amb el 48,1% del total de reclusos i les persones de més de 35 anys, amb el 44,4%. Pel que fa als ingressos per tipologia de delicte durant el primer trimestre del 2026, el més freqüent és el consum, tràfic i possessió de drogues amb 12 ingressos (21,8% del total).
Finalment, durant el primer trimestre s’han enregistrat un total de 19 condemnes. D’aquestes, afecten 18 homes i tan sols a una dona. La gran majoria (68,4%) es tracta de condemnes en curs, mentre que el 31,6% restant són condemnes finalitzades. Pel que fa a la seva durada, les més freqüents corresponen a condemnes d’un a tres mesos (57,9%).