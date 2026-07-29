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Mercat immobiliari

El Govern reserva 190.000 euros per incorporar edificis al parc públic amb ofertes negociades amb propietaris

La valoració de les candidatures tindrà en compte diversos criteris, entre els quals destaca l’oferta econòmica, l’eficiència i la seva ubicació

El Govern ha obert la convocatòria pública per incorporar edificis sencers al parc públic d’habitatge mitjançant contractes d’arrendament, amb una dotació inicial de 189.800 euros prevista per a l’exercici del 2026. El programa busca captar immobles disponibles al mercat immobiliari que puguin destinar-se a habitatges de lloguer públic.

El procediment establert per l’Executiu preveu una fase de negociació amb els propietaris dels immobles candidats, després de l’admissió de les sol·licituds i de la realització d’una taxació pericial de l’edifici. Les ofertes inicials podran ser negociades abans de presentar una proposta definitiva, i entre els aspectes que es poden modificar durant aquesta fase hi ha l’oferta econòmica, la durada de l’arrendament i, si escau, el període de carència en el pagament de la renda.

Els edificis que optin al programa hauran de complir diversos requisits. Podran ser immobles d’ús d’habitatge plurifamiliar, així com edificis de la modalitat hotelera d’aparthotels, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic, sempre que estiguin ubicats al Principat, lliures de càrregues i gravàmens, i sense persones arrendatàries, ocupants o precaristes.

Podran ser immobles d’ús d’habitatge plurifamiliar, així com edificis de la modalitat hotelera d’aparthotels

El Govern estableix que els contractes d’arrendament tindran una durada mínima de 30 anys, amb l’objectiu de garantir una incorporació estable d’habitatges al parc públic. A més, les ofertes no podran superar la renda màxima resultant de la taxació pericial immobiliària encarregada per l’Administració.

La valoració de les candidatures tindrà en compte diversos criteris, entre els quals destaca l’oferta econòmica, que pot aportar fins a 60 punts. També es valorarà la necessitat de reformes de l’immoble, l’eficiència energètica de l’edifici i la seva ubicació, amb una puntuació específica segons la proximitat al quilòmetre 0.

En aquest sentit, el plec estableix que els immobles sense necessitat de reformes obtindran una puntuació més elevada, mentre que els edificis que requereixin actuacions més costoses tindran menys puntuació. Pel que fa a la ubicació, els edificis situats més a prop del centre del país disposaran de més punts en el procés de valoració, informa l’ANA.

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