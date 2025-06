Candidats al cos d'ordre

S’obre la convocatòria per a cobrir vuit places d’agent de Policia i per primera vegada s’elimina el requisit d’alçada

Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura amb tota la documentació que se sol·licita abans de les 13.00 hores del 29 d’agost

El Ministeri de Justícia i Interior ha publicat una nova convocatòria al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) per a cobrir vuit places d’agent de Policia, cinc vacants i tres de nova creació. En l’edicte s’estableixen el procediment i els requisits que han de complir els candidats que es convertiran en la 60a promoció del cos. En aquest sentit, per poder-hi accedir es necessita, entre altres, tenir la nacionalitat andorrana, ser major d’edat en el moment de la publicació de la convocatòria, disposar del títol de batxillerat o un diploma equivalent, posseir el diploma de català de nivell B2, no tenir antecedents penals ni estar encausat per delictes dolosos o imprudents vinculats a l’exercici de la funció pública, i treure’s el permís de conduir B2 abans de culminar el procés de formació. Per primera vegada, s’elimina el requisit d’alçada, tant per homes com per dones.

Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura amb tota la documentació que se sol·licita abans de les 13.00 hores del 29 d’agost, excepte en el cas del títol de batxillerat o equivalent i el diploma de català, que es poden acreditar a tot tardar el 19 de setembre. Un cop siguin admeses en el procés de selecció, hauran de superar proves físiques, professionals i mèdiques; exàmens de coneixements institucionals, històrics, geogràfics i culturals d’Andorra; d’idiomes, tests psicotècnics i una entrevista final.

Els candidats amb la millor qualificació global en el conjunt de les proves hauran de seguir una formació específica inicial d’una durada màxima de nou mesos. Una vegada superada, seran nomenats com a membres del cos en període de prova durant un any. Un cop finalitzat, es procedirà al seu nomenament definitiu com a agents de Policia.