Successos

Set persones han perdut la vida a les carreteres locals durant un 2024 marcat per 456 accidents

En comparació al 2023, on el nombre de morts va ser només de dos, el passat curs deixa un total de 259 ferits sent de gravetat 28 d'ells

L’any passat hi va haver un total de set víctimes mortals a les carreteres del país. Es tracta d’aquesta forma d’un augment respecte al 2023, quan en van ser dos. Dels 456 accidents que van tenir el 2024, en 220 casos hi va haver almenys algun ferit, la qual cosa es va traduir en 259 ferits en total, mentre que set accidents van acabar amb set defuncions (suposant una per sinistre) i en 229 ocasions es va tractar de danys materials. Tot això forma part de les dades que desprèn avui el cos de Policia en el seu balanç del 2024.

Entre les persones que van resultar ferides, 24 van ser greus i 228 lleus i quant al sexe, 175 van ser homes i 84 dones. Per edats, la franja que va patir més incidents van ser la d’entre els 30 als 39 anys amb un total de 58 víctimes, seguits pels de 50 a 59 anys amb 44. Val a dir que fins a 32 de les víctimes van ser majors de 60 anys, mentre 16 eren menors. Entre els joves, de 18 a 21 anys es van comptabilitzar 29 víctimes, i en la franja dels 22 als 29 anys, 27. Finalment, entre els de la forquilla dels 40 als 49 anys hi va haver 32 víctimes.

Segons denoten les dades, la parròquia on hi va haver més incidències va ser a Andorra la Vella amb 164 accidents. La segueixen així Escaldes-Engordany i Encamp amb 66 i 62, respectivament. Per la seva banda, a Sant Julià de Lòria es van registrar 41 sinistres i pel que fa a les parròquies altes, a la Massana se’n van produir 72, a Canillo 43 i a Ordino tan sols 8.

Pel que fa a la tipologia dels sinistres, hi va haver 64 xocs, 49 atropellaments, 61 sortides de via, 84 col·lisions per abast, 10 caigudes de la moto i 188 que la Policia ha catalogat com a “altres tipologies”. En la majoria dels casos, hi va haver almenys dos vehicles implicats; sent un total de 227 accidents amb dos vehicles presents, en 25 accidents hi va haver tres turismes implicats i en quatre o més vehicles set. Pel que fa als incidents amb només un vehicle implicat, la xifra s’eleva fins als 197.

Sobre això, cal remarcar que la majoria dels accidents van tenir lloc en temporada d’afluència turística. A tall d’exemple, el desembre i el mes de març van ser els dos períodes on n’hi va haver més, amb una xifra de 50 en ambdós casos. També a l’estiu se’n van enregistrar força; de manera que a l’agost els agents del cos en van censar 47, mentre que el juny 42. El període que n’hi va haver menys va ser durant l’abril, amb només 16.