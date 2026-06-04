Serrano referma la col·laboració entre el Bisbat i la Seu durant la seva primera visita institucional a l’Ajuntament

El Bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Mons. Josep Lluís Serrano Pentinat, ha realitzat aquest dijous la seva primera visita institucional a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, una trobada que ha servit per reforçar la col·laboració entre el Bisbat i el consistori urgellenc.
La visita ha començat amb la signatura del Llibre d’Honor de la Ciutat i una reunió de treball amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i membres de l’equip de govern. Durant la trobada, les dues institucions han compartit els principals reptes i projectes de futur de la ciutat.
Serrano ha destacat que la reunió ha servit «per corroborar la bona sintonia i l’estreta i fluida col·laboració que mantenim pel bé de la ciutat i de tot l’Alt Urgell». Un dels temes centrals ha estat la candidatura de la Catedral de Santa Maria d’Urgell a Patrimoni Mundial de la UNESCO, integrada en un projecte transfronterer amb França i Andorra. El Bisbe ha remarcat que aquest reconeixement suposaria posar en valor i preservar un patrimoni històric i arquitectònic únic.
El centre de salut mental Sant Lluís obrirà el gener del 2027 i generarà nous llocs de treball
Durant la trobada també s’ha abordat el futur Centre de Salut Mental Sant Lluís, que s’està construint al Seminari Diocesà. Serrano ha anunciat que l’equipament entrarà en funcionament el gener del 2027 i ha assenyalat que contribuirà tant a la creació de llocs de treball com a l’atenció de persones que actualment s’han de desplaçar fora del Pirineu per rebre tractament.
Per la seva banda, Barrera ha destacat la singularitat de la Seu d’Urgell com a ciutat de la càtedra del Bisbe i Copríncep d’Andorra i ha assenyalat que la visita també ha servit per impulsar projectes compartits com la candidatura de la Catedral, el futur del Museu Diocesà, el centre Sant Lluís i la tasca social de Càritas.