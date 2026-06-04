Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera. | Bisbat d'Urgell
El Periòdic d'Andorra
Primera visita institucional oficial

Serrano referma la col·laboració entre el Bisbat i la Seu durant la seva primera visita institucional a l’Ajuntament

La candidatura de la Catedral a la UNESCO i el futur centre Sant Lluís marquen la reunió institucional celebrada aquest dijous

El Bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Mons. Josep Lluís Serrano Pentinat, ha realitzat aquest dijous la seva primera visita institucional a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, una trobada que ha servit per reforçar la col·laboració entre el Bisbat i el consistori urgellenc.

La visita ha començat amb la signatura del Llibre d’Honor de la Ciutat i una reunió de treball amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i membres de l’equip de govern. Durant la trobada, les dues institucions han compartit els principals reptes i projectes de futur de la ciutat.

Serrano ha destacat que la reunió ha servit «per corroborar la bona sintonia i l’estreta i fluida col·laboració que mantenim pel bé de la ciutat i de tot l’Alt Urgell». Un dels temes centrals ha estat la candidatura de la Catedral de Santa Maria d’Urgell a Patrimoni Mundial de la UNESCO, integrada en un projecte transfronterer amb França i Andorra. El Bisbe ha remarcat que aquest reconeixement suposaria posar en valor i preservar un patrimoni històric i arquitectònic únic.

El centre de salut mental Sant Lluís obrirà el gener del 2027 i generarà nous llocs de treball

Durant la trobada també s’ha abordat el futur Centre de Salut Mental Sant Lluís, que s’està construint al Seminari Diocesà. Serrano ha anunciat que l’equipament entrarà en funcionament el gener del 2027 i ha assenyalat que contribuirà tant a la creació de llocs de treball com a l’atenció de persones que actualment s’han de desplaçar fora del Pirineu per rebre tractament.

Per la seva banda, Barrera ha destacat la singularitat de la Seu d’Urgell com a ciutat de la càtedra del Bisbe i Copríncep d’Andorra i ha assenyalat que la visita també ha servit per impulsar projectes compartits com la candidatura de la Catedral, el futur del Museu Diocesà, el centre Sant Lluís i la tasca social de Càritas.

El Bisbat d’Urgell relleva mossèn Pepe Chisvert de Sant Julià de Lòria i nomena Antoni Elvira nou vicari general

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La selecció suma al Nou Estadi de la FAF la 15a victòria de la seva història per acomiadar Marc Pujol com a llegenda
La majoria no sorprèn ningú i avala la desintervenció progressiva del mercat de lloguer impulsada per l’Executiu
Escaldes respon als retrets de Govern pels estudis de càrrega i denuncia un «atac reiterat» envers la sostenibilitat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Andorra estrena un programa d’acollida per orientar les persones nouvingudes en els principals tràmits i serveis
  • Cultura, Societat
La reconstrucció del centre cultural costarà fins a 14,5 milions, amb gairebé la meitat coberts per les asseguradores
  • Economia, Societat
Marsol anuncia que la setmana vinent s’obrirà un nou concurs per adquirir més habitatges per al parc públic
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
Sant Julià reforçarà Urbanisme amb quatre noves places fixes per fer front a la manca d’efectius i especialització
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella preveu invertir fins a final d’aquest mandat més de 5,7 milions d’euros en millorar les voravies
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Escaldes retira un pollancre negre del Prat del Roure després de detectar-ne una vitalitat reduïda
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu