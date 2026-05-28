Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El nou òrgan es constitueix d’acord amb el cànon 473 i els estatuts del Consell Presbiteral d’Urgell. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Nomenaments del clergat

El Bisbat d’Urgell relleva mossèn Pepe Chisvert de Sant Julià de Lòria i nomena Antoni Elvira nou vicari general

Joan Pau Esteban assumirà la parròquia laurediana mentre David Codina passarà a encapçalar Escaldes a partir d'aquest setembre

El Bisbat d’Urgell ha anunciat una reorganització de la seva estructura pastoral amb canvis destacats en diverses parròquies del Principat, entre els quals sobresurten els relleus a la rectoria de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. Un dels principals moviments de la reoganització és a Sant Julià de Lòria i Os de Civís, on cessa mossèn Pepe Chisvert com a rector. A partir d’ara passarà a la primera circumscripció (Arxiprestats de Núria-Cerdanya, Alt Urgell i Valls d’Andorra) i serà substituït per Joan Pau Esteban.

Per altra banda, Antoni Elvira passa a la Vicaria General, càrrec des del qual assumirà la coordinació de la cúria diocesana i el govern pastoral del bisbat. Elvira deixa així les responsabilitats que fins ara exercia com a vicari episcopal per a l’acció pastoral, així com la seva tasca al capdavant de la parròquia d’Escaldes-Engordany i la direcció de l’Escola Diocesana de Formació Permanent d’Urgell. David Codina passarà a ser rector de la parròquia de Sant Pere Màrtir i continuarà com a ecònom diocesà.

Segons ha explicat el bisbat, els canvis responen a la voluntat d’adaptar l’estructura eclesial a les necessitats actuals del territori i reforçar la coordinació entre parròquies en un context de transformació demogràfica i pastoral. Els nomenaments, signats pel bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, s’han fet públics aquest dijous coincidint amb la festivitat de Sant Just d’Urgell i entraran en vigor l’1 de setembre del 2026.

En paral·lel, el secretari general del bisbat, David Codina, ha estat l’encarregat de donar lectura als nomenaments, els quals inclouen també el relleu a la Secretaria General i la Cancelleria de la cúria, responsabilitat que assumirà Anna Maria Villas. Entre els nous rectors també destaquen diversos canvis a parròquies de la Cerdanya, el Pallars i la Noguera, amb preveres que amplien responsabilitats o relleven altres mossens al capdavant de diferents comunitats parroquials.

Comparteix
Notícies relacionades
Els importadors de carburants afirmen que Andorra hauria perdut 300.000 euros a l’abril per la caiguda de vendes
El blindatge de la llei dels lloguers continua amb una sola esmena rebuda sobre empreses en pisos residencials
Els propietaris contraris al telefèric de l’Armiana reiteren que les negociacions amb el comú “s’han acabat i tancat”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Salut haurà de continuar derivant els pacients amb tractaments oncològics fora del país fins als 1.500 casos anuals
  • Societat, Successos
[Amb vídeo]: Una macrooperació internacional destapa 200 milions de la Cosa Nostra amb connexions a Andorra
  • Societat, Successos
[Amb vídeo]: Una cassola mentre feien el dinar provoca un incendi en un pis de Santa Coloma i deixa dos ferits lleus
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els propietaris contraris al telefèric de l’Armiana reiteren que les negociacions amb el comú “s’han acabat i tancat”
  • Parròquies
La Fira del vehicle d’ocasió tanca amb una seixantena de cotxes venuts malgrat una afluència inferior a la de l’any passat
  • Parròquies, Societat
Ordino posa en marxa una prova pilot d’un sistema amb cable grua per millorar les tècniques de desembosc
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu