El Bisbat d’Urgell relleva mossèn Pepe Chisvert de Sant Julià de Lòria i nomena Antoni Elvira nou vicari general

El Bisbat d’Urgell ha anunciat una reorganització de la seva estructura pastoral amb canvis destacats en diverses parròquies del Principat, entre els quals sobresurten els relleus a la rectoria de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. Un dels principals moviments de la reoganització és a Sant Julià de Lòria i Os de Civís, on cessa mossèn Pepe Chisvert com a rector. A partir d’ara passarà a la primera circumscripció (Arxiprestats de Núria-Cerdanya, Alt Urgell i Valls d’Andorra) i serà substituït per Joan Pau Esteban.
Per altra banda, Antoni Elvira passa a la Vicaria General, càrrec des del qual assumirà la coordinació de la cúria diocesana i el govern pastoral del bisbat. Elvira deixa així les responsabilitats que fins ara exercia com a vicari episcopal per a l’acció pastoral, així com la seva tasca al capdavant de la parròquia d’Escaldes-Engordany i la direcció de l’Escola Diocesana de Formació Permanent d’Urgell. David Codina passarà a ser rector de la parròquia de Sant Pere Màrtir i continuarà com a ecònom diocesà.
Segons ha explicat el bisbat, els canvis responen a la voluntat d’adaptar l’estructura eclesial a les necessitats actuals del territori i reforçar la coordinació entre parròquies en un context de transformació demogràfica i pastoral. Els nomenaments, signats pel bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, s’han fet públics aquest dijous coincidint amb la festivitat de Sant Just d’Urgell i entraran en vigor l’1 de setembre del 2026.
En paral·lel, el secretari general del bisbat, David Codina, ha estat l’encarregat de donar lectura als nomenaments, els quals inclouen també el relleu a la Secretaria General i la Cancelleria de la cúria, responsabilitat que assumirà Anna Maria Villas. Entre els nous rectors també destaquen diversos canvis a parròquies de la Cerdanya, el Pallars i la Noguera, amb preveres que amplien responsabilitats o relleven altres mossens al capdavant de diferents comunitats parroquials.