Serrano-Pentinat prega pels difunts al Cementiri vell en la seva primera visita oficial a la parròquia escaldenca

El copríncep episcopal, Mn. Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha pregat aquest dissabte als difunts del Cementiri vell d’Escaldes-Engordany durant la seva primera visita oficial a la parròquia. Serrano Pentinat ha expressat la seva satisfacció en veure els veïns escaldencs, majoritàriament padrins i padrines, durant la pregària.
Serrano Pentinat ha expressat la seva satisfacció en veure els veïns escaldencs, majoritàriament padrins i padrines, durant la pregària.
“És una tradició bonica, poder pregar per aquells que ja no estan”, ha relatat Serrano, qui ha indicat que dos mossens descansen entre els seus nínxols. L’antic rector d’Escaldes, mossèn Guillem Adellach Andorrà nascut el 30 de juliol de 1882 i el mossèn d’Andorra la Vella Blai Fortuny, qui va ser enterrat amb la seva mare en morir als 90 anys al 2018.
El copríncep, acompanyat pel mossèn Jaume Soy, mossèn Toni Elvira i una vintena de feligresos, ha destacat la important labor dels que han marxat als regnes de Déu. Serrano ha aprofitat la trobada per habituar-se al nou càrrec i copsar millor les inquietuds dels escaldencs. “Per mi tot és nou”, ha reconegut Serrano, tot celebrant que ara pot “conèixer millor a la gent de la parròquia”.