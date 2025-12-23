Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Elena Hernández Molina
Seguiment servei nacional autobusos Andorra

Saturacions en algunes línies d’autobús mentre el Govern assegura una anàlisi constant del servei de transport públic

Casal assegura un seguiment continu del transport i vincula la meteorologia adversa dels darrers dies a les afectacions del servei

El Govern manté una anàlisi continuada del funcionament del servei nacional d’autobusos després dels canvis introduïts durant l’estiu a les línies, parades i horaris. Així ho ha exposat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, arran de les preguntes formulades pels mitjans de comunicació.

Casal ha explicat que el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, “està constantment analitzant” l’evolució del transport públic amb la voluntat “d’oferir un millor servei” a la ciutadania. En aquest context, el ministre portaveu ha recordat que el país travessa aquests dies “una situació meteorològica complexa”, un factor que pot dificultar el trànsit rodat i que, alhora, pot haver contribuït a l’augment d’usuaris del transport públic i a la saturació puntual d’algunes línies.

Guillem Casal ha recordat que el país travessa, aquests dies, “una situació meteorològica complexa”, un factor que pot dificultar el trànsit rodat

D’altra banda, Casal ha incidit que “les millores en aquest servei” s’estudien de manera constant, amb l’objectiu de trobar solucions adaptades a les necessitats dels usuaris. En aquest sentit, ha defensat que el servei és gratuït per a la ciutadania, tot i que l’administració pública hi destina més de “12 milions d’euros l’any” per garantir-ne el manteniment.

Cal recordar que el debat al voltant del servei d’autobusos nacionals es va iniciar aquest estiu, coincidint amb l’aplicació de les modificacions a línies, horaris i parades. Alguns d’aquests canvis van generar descontentament entre la població, fet que va derivar en setmanes d’ajustos sobre la proposta inicial i en correccions d’última hora. Entre els exemples més destacats, hi ha el malestar expressat per veïns d’Ordino per la manca de parada a l’hospital o les queixes d’habitants d’Escaldes-Engordany arran de la ubicació d’una parada a l’avinguda del Pessebre.

L’L6 tornarà a incloure una parada a l’hospital després de traslladar els veïns d’Ordino el malestar al Govern

