Acord entre veïns i Govern

L’L6 tornarà a incloure una parada a l’hospital després de traslladar els veïns d’Ordino el malestar al Govern

La mesura s’ha acordat en una reunió amb Forné, tot i que continua sense resoldre’s la demanda de recuperar la parada de l’Auditori Nacional

Els veïns d’Ordino aconsegueixen que la nova L6 torni a passar per l’Hospital Nostra Senyora de Mertixell. Així s’ha acordat en una reunió celebrada aquest matí entre el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné, i la representant del col·lectiu de gent gran de la parròquia, Blondina Adellach.

Concretament, la principal queixa dels veïns d’Ordino, en especial de la gent gran, és que l’anterior trajecte de l’L6 “ens era molt útil per als desplaçaments habituals. Ens permetia arribar tant a l’hospital com al centre i facilitava molt el dia a dia“, ha afirmat Adellach. Ara com ara, per anar a l’hospital o al centre d’Andorra, s’ha de fer un transbordament a la Massana, just davant del supermercat. Aquest punt no està cobert, i si els autobusos d’Arinsal arriben plens “ens podem quedar sense pujar-hi”.

En aquest sentit, l’actual L6 “ens deixa a una altra ubicació, més llunyana, darrere del Crèdit”, la qual cosa tampoc és pràctica per als veïns. Així doncs, aquest problema semblaria està solucionat, almenys pel que fa a l’accés a l’hospital, segons han informat des del col·lectiu de gent gran de la parròquia. Ara només quedar conèixer més detalls sobre la ubicació d’aquesta nova parada a prop de l’hospital.

D’altra banda, un altre dels aspectes que preocupa als ordinencs és que amb la modificació de la ruta de L6 també s’ha eliminat la parada de l’Auditori Nacional, un punt clau de la parròquia on hi ha escoles, guarderies, el centre de salut, fisioterapeutes i altres serveis essencials. “Era el pulmó de la parròquia”, ha apuntat Adellach. I és que ara l’autobús s’atura a la Fleca Font, i s’ha de pujar tot el tram fins a l’auditori a peu, la qual cosa suposa un gran inconvenient, especialment per a la gent gran o amb mobilitat reduïda. Ara per ara, segons els hi ha indicat Forné, aquest problema no tindria una solució immediata i des de l’associació apunten que demà es reuniran amb el comú per tractar-lo més en profunditat.