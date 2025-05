Resposta des d'Assandca

Saravia, sobre la contractació del nou oncòleg: “Necessitem que siguin d’aquí, ja que als festius tenim mancances”

El dirigent d'Assandca subratlla que venir al Principat dos cops per setmana és "insuficient i deixa la càrrega als altres metges"

“Un moment de transició”. Així és com defineix avui el president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, la incorporació a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell de l’oncòleg Josep Sabaté, una notícia que coneixíem justament aquest matí de maig. L’especialista s’encarregarà, dos cops per setmana, de tractar els casos de càncer de mama al nostre país, així com fa des del passat mes de gener el cirurgià de patologia mamària, Martín Espinosa. “Estan reestructurant l’entrada d’aquest nou expert i el doctor Espinosa em consta que ja ha començat a emprendre les primeres operacions“, ha valorat per a EL PERIÒDIC el responsable d’Assandca sobre l’evolució actual del tractament mamari.

Un altre punt d’entesa, sincerat i celebrat pel dirigent de l’entitat, és que “teoricament” ha millorat la relació d’Assandca amb el Servei Andorrà d’Atenció Primària (SAAS), deslligant així que s’ha dut a terme una major col·laboració entre ambdós serveis i que hi ha per part de l’associació “un vot de confiança” amb els seus dirigents. L’entrada del doctor Sabaté “revesteix totes les especialitats” que el doctor Espinosa no té en ser aquest únicament un cirurgià, recorda Saravia, però que l’inconvenient està en la seva disponibilitat perquè “quan hi ha casos a tractar durant un dia festiu o de vacances, no disposem d’ells perquè no estan”.

Un “espai buit” al qual el president d’Assandca només veu un remei possible: incorporar més oncòlegs del país, tot i alertar de la seva dificultat. “Si volem donar un millor servei haurien de ser d’Andorra o, com a mínim, tenir la residència aquí”, ha esgrimit el portaveu de l’entitat, qui retreu que pujar dos cops per setmana al país resulta “del tot insuficient, ja que els pacients de càncer no tenen temps a esperar” i que d’aquesta forma “queda una càrrega de treball molt important als altres metges”. Saravia troba així que la distribució de la feina és el punt a tractar i que sense especialistes locals serà difícil gestionar-la eficientment.

En darrer lloc, i repassant com estan els avançaments tecnològics contra el càncer de mama, el dirigent creu que el fet que ja es puguin intervenir al Principat “és un avançament molt rellevant, que la gent no em malinterpreti, però encara ens queda molt camí a recórrer fins a arribar a disposar d’una situació òptima per als pacients”. Ha recordat altrament la feina que va dur a terme el doctor José Ignacio Tosca, qui va treballar a l’apartat de radioteràpia oncològica del SAAS i que ara es veu suplantada per un especialista que només operarà dos dies per setmana. “El càncer continua augmentant”, recalca, per això convé un replantejament si tot està o no funcionant.