Saravia celebra la unitat de mama, però reclama una major despesa a causa del nombre d’afectats

Que el Principat i el seu Govern constates ahir la creació i futura implementació a l’hospital d’una unitat de patologia de mama ha estat molt ben rebuda per part de la majoria dels ciutadans, així com la incorporació al país del doctor i cirurgià especialitzat Martín Espinosa. Ara bé, algunes de les dades que es van brindar ahir durant la presentació de la nova unitat sanitària com el cost del projecte o el repunt d’altres càncers també importants i patents han relliscat a les orelles d’una de les persones més indicades per parlar d’aquest assumpte com és Josep Saravia, president de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca). “Tot el que sigui una millora pels pacients és una fita que sempre celebrem, més aquesta en ser una cirurgia mamària. Tanmateix, ens sobta i molt que la portin aquí i no facin el mateix amb la unitat de radioteràpia“, ha exclamat per a EL PERIÒDIC.

Una alegria que ha expressat molt bé el dirigent de l’associació tot i el seu petit reclam, i fent saber al mateix temps que en el moment en què se li va transmetre que arribaria el doctor Espinosa al Principat “ho faria per substituir al doctor Torné”, qui és un oncòleg i el primer un ginecòleg i cirurgià, de manera que “la substitució no resulta exacta, ja que perdem un especialista i en porten a un de diferent”. Aclarint també el tema de la inversió anual del projecte, el qual segons va precisar la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, serà d’uns 75.000 euros, Saravia troba que s’hauria de destinar “molta més quantitat i més havent vist les xifres que van treure de l’any anterior pertinent als càncers de mama, còlon, recte i pròstata, els quals sumarien en total uns 600 casos anuals atenent que són dades hospitalàries i les poblacionals representen un 20% més“.

– pendent d’ampliació –