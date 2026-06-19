Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Maria Teresa Petit Armengol i el cap de Govern Xavier Espot durant l'homenatge a Toni Martí al pavelló de Govern. | SFGA/CEsteve
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Obituari

Sant Pere Màrtir acomiadarà aquest dissabte Maria Teresa Petit Armengol, mare de l’excap de Govern Toni Martí

La família Martí-Petit ha estat lligada a Escaldes, parròquia on Toni Martí va desenvolupar bona part de la seva trajectòria abans d’esdevenir cap de Govern

Maria Teresa Petit Armengol, mare de l’excap de Govern Antoni Martí Petit, ha mort als 93 anys. Escaldes-Engordany l’acomiadarà aquest dissabte a les 16.00 hores amb una missa funeral a l’església de Sant Pere Màrtir. Petit Armengol era l’esposa de Dot Martí Parramon, figura vinculada a la vida pública escaldenca i pare de Toni Martí. La família Martí-Petit ha estat estretament lligada a Escaldes-Engordany, parròquia on Toni Martí va desenvolupar bona part de la seva trajectòria política abans d’esdevenir cap de Govern entre el 2011 i el 2019.

Comparteix
Notícies relacionades
Els participants en la prova pilot de contractació en origen no estaran obligats a obtenir el nivell A1 de català
Detecten sistemes andorrans en la base de dades d’una campanya de ciberespionatge que afecta 194 països
Una discussió de parella en un hotel d’Ordino acaba amb dos detinguts per una presumpta agressió mútua

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El servei de bus nocturn es reforça durant tot l’estiu per cobrir les principals festes majors programades
  • Economia, Societat
La baixa participació obliga el Govern a prorrogar dues línies de subvencions per a la biodiversitat i el sector agrari
  • Societat
Càritas Andorrana va atendre 970 persones durant el 2025 i va gestionar més d’un miler de casuístiques socials
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Més d’un centenar de treballadors d’Encamp traslladen al comú demandes de millores salarials i més conciliació
  • Parròquies, Societat
Encamp valida l’estudi de capacitat de càrrega i descarta canvis al POUP per manca de limitacions estructurals
  • Parròquies, Societat, Successos
El comú manté el seguiment del cas de l’home que hauria pernoctat al Parc Central i descarta més episodis similars
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu