Sant Pere Màrtir acomiadarà aquest dissabte Maria Teresa Petit Armengol, mare de l’excap de Govern Toni Martí

Maria Teresa Petit Armengol, mare de l’excap de Govern Antoni Martí Petit, ha mort als 93 anys. Escaldes-Engordany l’acomiadarà aquest dissabte a les 16.00 hores amb una missa funeral a l’església de Sant Pere Màrtir. Petit Armengol era l’esposa de Dot Martí Parramon, figura vinculada a la vida pública escaldenca i pare de Toni Martí. La família Martí-Petit ha estat estretament lligada a Escaldes-Engordany, parròquia on Toni Martí va desenvolupar bona part de la seva trajectòria política abans d’esdevenir cap de Govern entre el 2011 i el 2019.