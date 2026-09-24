Sant Julià de Lòria modifica el POUP per ‘desbloquejar’ parcel·les i obtenir més sòl destinat a equipaments públics

El Consell de Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat la modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), amb els vots favorables de la majoria comunal i l’abstenció de l’oposició. La reforma introdueix la figura dels projectes per ordenació volumètrica, una eina amb la qual la corporació busca donar més flexibilitat al desenvolupament d’algunes parcel·les i, al mateix temps, facilitar l’obtenció de sòl i espais públics mitjançant les cessions urbanístiques.
El cònsol major, Cerni Cairat, ha explicat que la modificació permetrà actuar especialment en les parcel·les on el comú va suspendre les llicències de construcció, de comú acord amb els propietaris. A partir d’ara, es podran elaborar fitxes urbanístiques específiques per a aquests terrenys i establir-hi, entre altres aspectes, la cessió del 15% d’espai públic. La nova figura ha «de permetre casar els interessos del propietari que vulgui desenvolupar» els terrenys amb l’interès general de la parròquia i facilitar l’obtenció de sòl per a equipaments esportius o sanitaris, places i parcs.
«La suspensió es manté, però aquesta modificació permet arribar a una entesa que, si aconseguim crear una fitxa urbanística que casi els interessos de les dues parts, podrem aixecar la suspensió» – Cerni Cairat
L’aprovació obre ara una nova fase de negociació amb els propietaris de les parcel·les afectades. La suspensió de les llicències, però, es manté de moment i només es podrà aixecar en aquells casos en què les dues parts arribin a un acord. «La suspensió es manté, però aquesta modificació permet arribar a una entesa que, si aconseguim crear una fitxa urbanística que casi els interessos de les dues parts, podrem aixecar la suspensió en aquestes parcel·les amb una nova fitxa urbanística», ha detallat Cairat.
Des de l’oposició s’han abstingut, però, per dos motius. El conseller Josep Majoral ha lamentat, en primer lloc, que no hagin pogut participar en les comissions d’Urbanisme, tot reconeixent la situació en què es trobava el departament pel que fa al personal. En segon lloc, ha qüestionat que es torni a modificar el POUP només dos mesos després de l’anterior canvi, ja que considera que aquestes modificacions successives generen «certs neguits» i «incertesa a la ciutadania».
«Caldria tancar el Pla, marcar les normes, fer una exposició pública perquè el ciutadà pugui fer les seves al·legacions i que tothom tingui clar quines són les normes urbanístiques» – Josep Majoral
«Al nostre entendre, el que caldria és tancar el Pla, marcar les normes de manera definitiva, fer una exposició pública perquè el ciutadà pugui, si ho creu convenient, fer les seves al·legacions i, un cop resoltes, que tothom tingui clar quines són les normes urbanístiques de la parròquia», ha defensat Majoral. El conseller ha criticat que s’avanci «fent pedaç sobre pedaç», una situació que, segons ha afirmat, genera incertesa i fins i tot «indefensió» de cara al ciutadà.
Cairat, però, ha remarcat que es busca «millorar els equipaments públics per l’interès de tothom» sense deixar de garantir els drets urbanístics dels propietaris. El següent pas serà reunir-se individualment amb els titulars dels terrenys i amb els tècnics redactors del Pla d’Urbanisme per consensuar les noves fitxes. Aquestes hauran de concretar les cessions de sòl públic, fixades actualment en el 15%, tot i que la normativa incorpora mecanismes que podrien permetre incrementar aquesta superfície a canvi de determinades contraprestacions de l’administració.