Sant Julià obre la segona revisió del POUP amb una quarantena d’experts i associacions per redefinir el model

Sant Julià de Lòria ha donat aquest dijous el tret de sortida al segon procés de revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), amb una aposta clara per la participació ciutadana i sectorial. La parròquia ha constituït un consell consultiu amb més de 40 entitats, associacions i actors implicats per recollir aportacions i redefinir el model urbanístic.
El cònsol major, Cerni Cairat, ha explicat que “avui donem inici en aquest consell consultiu de la propera revisió del POUP”, remarcant que el procés vol anar més enllà d’una simple actualització normativa. “No és només la revisió d’un conjunt de normatives urbanístiques, sinó que volem que pugui copsar l’opinió de la ciutadania que viu i trepitja la parròquia”, ha afirmat.
En aquest sentit, ha defensat que els processos participatius han de garantir que “tothom pugui ser escoltat” i ha subratllat que s’han convidat “més de 40 entitats”, especialment aquelles amb interès en matèria urbanística. “Això permetrà que puguin expressar quins són els seus interessos o els seus neguits”, ha indicat, tot afegint que, amb l’assessorament tècnic, es valorarà quines aportacions s’incorporen a la revisió.
“L’urbanisme s’ha d’entendre com una qüestió de sostenibilitat, salut pública, mobilitat i construcció de les ciutats” – Cerni Cairat
El procés participatiu ja està en marxa amb una enquesta telemàtica oberta a tota la ciutadania. A més, es preveuen quatre reunions temàtiques al llarg de l’any (dues abans de l’estiu i dues més entre setembre i novembre) per recollir aportacions i construir una “radiografia molt més àmplia” de les necessitats del territori. Aquestes sessions abordaran qüestions com l’habitatge, el patrimoni, els equipaments públics, el paisatge, l’entorn natural i la mobilitat.
El nou procés, que redactarà l’empresa Solarc, incorpora una mirada més transversal. Cairat ha defensat que l’urbanisme “s’ha d’entendre també com una qüestió de sostenibilitat, de salut pública, de mobilitat i de construcció de les ciutats”, i no només com un marc d’edificabilitat. En aquest sentit, ha insistit que es vol introduir “una dimensió molt més humana” en la planificació.
El cònsol també ha advertit de la necessitat d’ordenar el creixement. “El país creix per sobre de les seves possibilitats en algunes àrees i nosaltres hem d’evitar que això passi a Sant Julià”, ha assegurat. Tot i això, ha matisat que no es tracta de frenar-lo, sinó de fer-lo “molt més digerible, molt més progressiu i molt més endreçat”.
“El país creix per sobre de les seves possibilitats en algunes àrees i nosaltres hem d’evitar que això passi a Sant Julià” – Cerni Cairat
El consell consultiu integrarà entitats del tercer sector, col·legis professionals, experts en urbanisme, propietaris de terres i representants del sector de la construcció. “La intenció és que entre tots puguin dir-hi la seva sobre com ha de ser la planificació urbanística de la parròquia”, ha assenyalat el cònsol, incidint en la importància de comptar amb “l’opinió de la major part de la ciutadania”.
Aquesta revisió és la segona que afronta Sant Julià després de l’aprovació del primer POUP l’any 2006 i d’una primera revisió el 2018. Segons la línia temporal exposada, el pla ha experimentat fins a sis modificacions entre el 2015 i el 2025, fet que evidencia la necessitat d’una actualització més profunda amb horitzó 2040.
Pel que fa als terminis, Cairat ha avançat que es treballa amb la previsió que “de cara a finals d’any” es pugui aprovar provisionalment el nou POUP. Posteriorment, s’obrirà un període d’al·legacions i, “en el termini d’un any”, es resoldran per poder-ne fer l’aprovació definitiva.
Cairat ha reconegut que “totes les opinions no podran ser tingudes en compte al 100%”, però ha defensat que el model permetrà una revisió “molt més participativa i cooperativa” del POUP, en un procés que ha qualificat de “necessari però natural”, en línia amb el que també estan fent altres parròquies.