Cairat avala els incentius per al lloguer assequible malgrat el reclam de més coordinació de Govern amb els comuns

En el marc de la sessió de Comú de Sant Julià de Lòria d’aquest dijous, el cònsol major, Cerni Cairat, ha valorat positivament el paquet de mesures anunciat dimecres pel Govern per fomentar la promoció privada d’habitatges destinats al lloguer assequible. Tot i mostrar-se favorable a la iniciativa i avançar que la corporació laurediana hi donarà suport, Cairat ha reclamat més coordinació entre les diferents administracions abans d’impulsar mesures que afecten directament les competències comunals.
«Els comuns estem d’acord a treballar, només faltaria, per facilitar l’accés a l’habitatge a preus assequibles», ha afirmat el cònsol major, qui ha assenyalat, però, que hi ha aspectes de la proposta que encara s’han d’acabar de consensuar. Cairat ha lamentat que algunes de les mesures no s’hagin treballat prèviament amb les corporacions comunals i ha aprofitat l’anunci de l’Executiu per reivindicar un mecanisme clar de concertació entre les diferents administracions quan s’impulsin projectes o proposicions legislatives que afectin els comuns.
Aquesta coordinació, segons Cairat, hauria de permetre que els textos legislatius que arribin al Consell General incorporin també la visió de les corporacions comunals, especialment quan incideixen en àmbits com l’urbanisme. «Això demostra també fins a quin punt és necessària aquesta llei de concertació entre administracions, entre els comuns, el Consell General i Govern en matèria legislativa», ha apuntat durant la sessió.
Pel que fa a les mesures concretes anunciades pel Govern, el cònsol major ha assenyalat que els comuns hauran d’acabar de valorar l’abast de les bonificacions previstes. Segons la informació de què disposa la corporació laurediana, la proposta planteja que, si els promotors destinen els habitatges al lloguer assequible durant un període de 15 anys, els comuns apliquin reduccions tant en impostos i taxes com en les cessions urbanístiques.
«És una qüestió que hem d’acabar de valorar, que hi participarem», ha remarcat Cairat, incidint en la necessitat d’acabar de consensuar amb el Govern l’aplicació d’aquestes mesures. En aquest sentit, ha recordat que el Comú de Sant Julià de Lòria ja aplica actualment una bonificació del 90% de l’impost de construcció per als habitatges destinats al règim de lloguer.