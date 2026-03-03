Sant Julià inaugura ‘La cullera de la llar’, un menjador que també funciona com a espai d’agermanament per als padrins

Un mes després d’entrar en funcionament, Sant Julià de Lòria ha inaugurat aquest migdia ‘La cullera de la llar’, un menjador per a majors de 60 anys que també vol esdevenir un espai, ubicat a la Llar de Lòria, “de trobada i agermanament”. Així ho ha explicat la consellera de Social, Eva Ramos, indicant que hi ha gent al poble que està sola i “volem que vinguin a socialitzar i fer amistats”.
Cal recordar que a la parròquia ja existia aquest servei, però va tancar el juliol del 2024 per la poca afluència, ja que llavors se servia un càtering, mentre que ara és cuina casolana. “Era una de les accions que portàvem al programa, perquè l’edifici fa 10 anys que està obert, però el menjador no funcionava”, ha detallat Ramos. Ara, després de 18 mesos d’obres i la recerca d’una cuinera −procés que ha estat un pèl complicat−, el nou projecte és una realitat.
Hi va inclòs un primer, un segon, pa, postres i un cafè o una infusió
Els àpats es serveixen entre setmana, i les persones interessades poden pagar 7,80 euros pel menú diari o 35 pel setmanal. Hi va inclòs un primer, un segon, pa, postres i un cafè o una infusió, i hi ha gent que ja hi va cada dia des de la seva obertura. No és aquest el cas d’una padrina que avui ha volgut acostar-se a ‘La cullera de la llar’ per primera vegada: “Vaig venir quan l’anterior menjador, i d’aquest me n’han parlat molt bé”.
La cuinera
A principis d’octubre de l’any passat, el projecte estava pràcticament enllestit, però Ramos ja va esmentar que els faltava un cuiner o cuinera. Després d’un procés de selecció que “ens va costar”, van acabar trobant la candidata idònia, una cuinera que compta amb estudis de direcció hotelera i, sobretot, amb experiència.