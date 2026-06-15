Escaldes-Engordany lidera l’increment de població registrat al maig després de sumar 404 residents al seu cens

Escaldes-Engordany s’ha consolidat com la parròquia que més residents ha guanyat durant el darrer any en termes absoluts. Segons les dades corresponents al mes de maig, la parròquia ha sumat 404 habitants respecte al mateix període del 2025, fet que representa un increment del 2,5%.
L’augment de població a Escaldes-Engordany s’emmarca en un creixement generalitzat arreu del país. A finals de maig, la població resident al Principat se situava en 89.486 persones, és a dir, 1.804 més que un any abans, el que representa una variació positiva del 2,1%.
Després d’Escaldes-Engordany, les parròquies que més residents han incorporat en termes absoluts són Canillo, amb 341 habitants més i un creixement del 5,6%; la Massana, amb 320 residents més (+2,7%); Encamp, amb 297 (+2,2%); Ordino, amb 175 (+3,1%); i Sant Julià de Lòria, amb 162 habitants més (+1,6%). Andorra la Vella, per contra, és la parròquia que ha registrat el menor increment, amb 105 residents més, equivalent a un creixement del 0,4%.
Pel que fa a les nacionalitats, l’augment de població es concentra principalment en el col·lectiu d’altres nacionalitats, que suma 989 persones més que fa un any, un increment del 6,7%. També augmenten els residents de nacionalitat andorrana, amb 522 persones més (+1,3%), els francesos, amb 242 més (+6,1%), i els espanyols, amb 211 nous residents (+1%). En canvi, la població de nacionalitat portuguesa disminueix en 160 persones, un descens de l’1,9%.
Per grups d’edat, el 73,3% dels residents tenen entre 15 i 64 anys. Els menors de 15 anys representen el 10,7% de la població, mentre que les persones de 65 anys o més suposen el 16% del total.
D’altra banda, la població inscrita als censos comunals ascendia a 94.149 persones a 31 de maig, una xifra que representa un augment del 0,5% respecte a les 93.703 registrades durant el mateix mes de l’any passat.