Sant Julià aposta per Los Manolos, Mishima i La Fúmiga en una Festa Major pensada per a totes les generacions

Ara sí, els lauredians –i també la resta d’andorrans i residents– ja poden començar el compte enrere per als dies més importants de l’any a la parròquia. Del 24 al 28 de juliol, Sant Julià de Lòria celebrarà una Festa Major que reforça l’aposta musical amb artistes de primer nivell, incorpora noves propostes culturals i familiars i manté intacte el pes de les tradicions que defineixen la identitat laurediana.
Més d’una cinquantena d’activitats ompliran carrers i places durant cinc dies en una edició que tindrà com a principals reclams musicals les actuacions de Los Manolos, Mishima i La Fúmiga, tres grups que actuaran per primera vegada en el marc de la Festa Major. El cartell també inclourà el tribut internacional a Raffaella Carrà ‘Hola Raffaella’, les actuacions de l’Orquestra Montgrins, La Banda del Drac, Sabor Sabor, La Divand, La Noche 80era i diverses sessions de DJ i discomòbils que allargaran la festa fins a la matinada.
Especial expectació genera l’actuació de La Fúmiga, prevista per al dilluns 27 de juliol (20.00 hores), ja que formarà part de la darrera gira de la formació valenciana abans de l’aturada anunciada pel grup. Aquella mateixa nit, la plaça de la Germandat també acollirà el concert de Mishima (23.30 hores), amb la col·laboració dels Bastoners de l’Esbart Laurèdia.
Especial expectació genera l’actuació de La Fúmiga, prevista per al dilluns 27 de juliol (20.00 hores), ja que formarà part de la darrera gira de la formació valenciana
Entre les novetats d’enguany destaca també l’Oasi, un nou espai lounge gastronòmic que s’instal·larà a la plaça Laurèdia, així com les sessions de DJ en directe que s’incorporen a la programació. A aquestes propostes s’hi suma l’espectacle ‘Gran Gent’, protagonitzat per Jordi LP, una iniciativa pensada especialment per al públic local, i la segona edició de la mostra de noves dramatúrgies impulsada per Jocand.
La Festa Major servirà igualment per inaugurar oficialment la plaça Calonge-Sant Antoni, coincidint amb els actes de germanor entre les dues poblacions, una cita que s’ha volgut aprofitar per donar visibilitat a aquest nou espai de la parròquia.
Més enllà de les novetats, la celebració continuarà mantenint un fort vincle amb les tradicions lauredianes. Actes com la Passa, el Ball Cerdà, el Ball de la Dama Blanca, la Marratxa, les ballades de sardanes, les cercaviles de gegants i gegantons o les trobades de cultura popular tornaran a ocupar un lloc central en una programació que busca combinar patrimoni i renovació.
La celebració continuarà mantenint un fort vincle amb les tradicions lauredianes amb actes com la Passa o les cercaviles de gegants
Durant la presentació del programa, la consellera de Cultura, Teresa Areny, ha destacat que «la Festa Major és un dels moments en què la parròquia es mostra tal com és i tal com es viu», tot indicant que l’objectiu continua sent «reforçar els vincles que ens uneixen com a comunitat». D’aquesta manera, la voluntat del comú és que «totes les generacions s’hi puguin sentir identificades», mantenint activitats per a la gent gran, propostes per als joves i una àmplia oferta familiar.
D’altra banda, el caràcter familiar continuarà sent un dels eixos de la celebració. El programa inclou activitats infantils, espectacles de teatre i circ, els jocs interactius Lilliput de Tombs Creatius, gimcanes aquàtiques, jornades de portes obertes a la piscina, activitats de bicicleta i un gran tobogan aquàtic, entre altres propostes pensades perquè la festa es pugui viure conjuntament.
«La Festa Major és un dels moments en què la parròquia es mostra tal com és i tal com es viu» – Teresa Areny
La inclusió tornarà a tenir un paper destacat. Per tercer any consecutiu, les atraccions comptaran diàriament amb una hora silenciosa, sense música ni efectes sonors, per facilitar l’accés a les persones amb diversitat sensorial. A més, alguns recorreguts festius incorporaran trams sense música ni pirotècnia amb el mateix objectiu. «Fer que la Festa Major pugui arribar a totes les persones és vital», ha defensat Areny.
La consellera també ha subratllat la consolidació de la campanya ambiental ‘Oh My Got’, basada en l’ús de gots reutilitzables. Una iniciativa que, segons Areny, ha permès reduir notablement la quantitat de residus generats durant els dies de festa, sobretot a la plaça de la Germandat. «És brutal el canvi des que vam començar aquesta campanya», ha remarcat.
Per la seva banda, la cap del Servei de Promoció Cultural, Laura Rogé, ha incidit en el fet que la programació manté l’aposta dels darrers anys de reservar els inicis de les nits a la gent gran amb balls de saló i actuacions d’orquestra. «Seguim el mateix fil conductor per poder oferir activitats a totes les edats», ha assenyalat.
Pel que fa al pressupost, tot i no mencionar xifres concretes, Areny ha esmentat que el comú manté una inversió similar a la dels darrers anys, situada al voltant dels 200.000 euros. Tot i l’increment generalitzat dels costos, Areny ha assegurat que s’ha aconseguit preservar el volum d’activitats i mantenir una programació àmplia i diversa.