Salut continua investigant el brot de gastroenteritis al col·legi Sagrada Família tot i que no concreta l’origen

El Ministeri de Salut continua investigant el brot de gastroenteritis detectat aquest cap de setmana al col·legi Sagrada Família d’Escaldes-Engordany. Segons ha informat el Govern, l’episodi ha afectat prop d’un centenar de persones, tot i que no es registra cap cas greu.
Des del ministeri expliquen que van rebre la notificació del brot dissabte i que, arran d’aquesta comunicació, van posar en marxa la investigació epidemiològica per determinar-ne les causes. Ara com ara, però, Salut indica que encara no pot concretar ni l’origen ni el motiu de l’afectació.
Per avançar en la investigació, els tècnics continuen recollint mostres analítiques de les persones afectades. Paral·lelament, aquest dilluns personal del ministeri s’ha desplaçat al centre educatiu per seguir amb les tasques d’anàlisi i recopilació d’informació. La investigació es manté oberta mentre les autoritats sanitàries treballen per esclarir l’origen del brot i determinar els factors que l’han pogut provocar.