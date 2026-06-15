La Festa del Poble d’Andorra la Vella torna a la plaça del Poble amb activitats familiars, música i cultura popular

Andorra la Vella ja ho té tot a punt per donar la benvinguda a l’estiu amb dues de les cites més arrelades a la parròquia: la Cremada de Falles i la Festa del Poble. Els esdeveniments, que tindran lloc el 23 i 24 de juny, respectivament, recuperen la plaça del Poble com a epicentre de la Festa del Poble després de la seva remodelació, amb un programa que combinarà tradició, música, cultura popular i activitats per a totes les edats.
La revetlla de Sant Joan començarà el dimarts 23 de juny amb la recollida de la Flama del Canigó a les 19.00 hores a la Casa de la Vall, a càrrec dels representants de les fogueres d’Andorra. L’acte, organitzat pel Centre de la Cultura Catalana, l’Associació Fallaires d’Andorra la Vella i la Taula Nacional de Fallaires d’Andorra, inclourà l’homenatge fallaire 2025 i el relleu del fallaire major de les Valls d’Andorra i del fallaire menor d’Andorra la Vella, amb la participació de la Banda del Conservatori de Música d’Andorra la Vella.
A partir de les 22.30 hores començarà la cremada de la falla tradicional al barri del Puial i, a les 23.00 hores, la cremada de falles a càrrec dels Fallaires d’Andorra la Vella i del barri del Puial, amb recorregut pel Centre Històric. La revetlla culminarà a les 00.00 hores a la plaça Guillemó amb l’encesa de la foguera, el Ball de bruixes a càrrec de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella i el concert del grup de folk Fenya Rai!, amb coca de Sant Joan per a tothom.
A partir de les 22.30 hores començarà la cremada de la falla tradicional al barri del Puial i, a les 23.00 hores, la cremada de falles a càrrec dels Fallaires d’Andorra la Vella i del barri del Puial
Quant a la Festa del Poble, que tindrà lloc el 24 de juny, recuperarà la plaça del Poble com a escenari principal després de les obres de remodelació. La jornada començarà a les 10.00 hores amb una classe de barre a l’aire lliure, així com tallers infantils, jocs gegants tradicionals i dos tobogans aquàtics gegants al carrer Doctor Vilanova per celebrar l’arribada de l’estiu. A més, hi haurà entrada a preu reduït a la piscina exterior del centre esportiu dels Serradells.
A les 11.30 hores tindrà lloc la missa solemne a l’església de Sant Esteve amb la participació de l’orquestra del Conservatori de Música d’Andorra la Vella i dels Petits Cantors del Principat d’Andorra. Tot seguit, a les 12 hores, la plaça del Poble acollirà una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Bellpuig i, a les 13.30 hores, se celebrarà la tradicional arrossada popular. Els tiquets, que tenen un cost de 2 euros, es poden adquirir de manera anticipada al centre cultural La Llacuna (en horari d’atenció al públic) i el mateix dia a la plaça del Poble.
A la tarda, els joves de 12 a 20 anys podran participar en la Gimcana Urbana Jove, amb proves esportives i socioculturals arreu de la parròquia, mentre que a les 17.30 hores la plaça del Poble acollirà la rebuda i presentació de la Cuca i l’Isard, el nou bestiari de la Gresca Gegantera elaborat pels alumnes del curs jove de l’Escola d’Art. La celebració es tancarà amb un castell de focs artificials i el concert de final de festa amb Banda Neon.