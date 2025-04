Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial

Sant Julià de Lòria agraeix la moratòria tenint encara 800 parcel·les de 38 urbanitzacions per construir

Cairat concreta que la prioritat de la corporació serà sempre edificar "allò que ja està integrat en el POUP vigent" i no descontroladament

El Comú de Sant Julià de Lòria celebra que el Consell General faci una moratòria per allargar la suspensió de llicències d’obra. Sobre aquest aspecte, el cònsol de la parròquia, Cerni Cairat, ha valorat positivament la decisió perquè “dona més temps per reflexionar amb el model urbanístic dels anys vinents”. A banda de la revisió que ha d’efectuar la corporació sobre el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), ha d’incloure les conclusions dels estudis de capacitat de càrrega, que ara es troben en mans de Govern, de forma que deslliga que “potser acabem necessitant aquest marge de temps suplementari per incloure-les”, comunica l’ANA.

A més, l’equip comunal pensa que la legislació sobre el sòl de l’any 2000 “ja ha tingut el seu recorregut i que per això cal canviar la seva filosofia perquè sigui una llei que vagi encaminada cap a un urbanisme més sostenible” i, per tant, pot ser que s’arribi al punt d’haver d’allargar aquests sis mesos la suspensió de llicències urbanístiques per poder “incloure algunes de les qüestions que es puguin modificar a la llei del sol”, ha relatat Cairat.

Amb tot, l’objectiu de tot plegat és conduir cap a uns plans urbanístics més sostenibles. En aquest sentit, el polític ha comentat que es traurà un concurs públic per contractar una empresa que els pugui assessorar sobre aquesta revisió del POUP. Cairat també ha afirmat que ara mateix no tenen una xifra dels plans parcials que s’han aturat atenent que “pot ser que n’hi hagi alguns que no s’hagin presentat a causa de la suspensió”.

Tot i això, el cònsol sí que ha esmentat que saben les parcel·les que s’hi pot construir. “Sabem que a la parròquia hi ha 38 urbanitzacions pendents de finalitzar i d’entregar en el Comú, i aquestes urbanitzacions tenen més de 800 parcel·les pendents de construir“, ha ratificat Cairat, agregant: “El nostre plantejament sempre serà intentar de construir i d’edificar allò que ja està integrat en el POUP actual, més que obrir de manera desendreçada noves urbanitzacions”.