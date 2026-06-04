L’Executiu activa un servei 24 hores amb assistent digital per resoldre els dubtes sobre la nova llei dels lloguers

El Govern posarà en funcionament a partir del pròxim dilluns un nou servei d’informació i assessorament destinat a resoldre els dubtes dels ciutadans sobre la regulació dels contractes de lloguer. La iniciativa arriba en un moment de màxima expectació entre els arrendataris, després que aquest matí s’hagi aprovat la llei que regularà l’aixecament progressiu de les pròrrogues dels arrendaments d’habitatge.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat així, durant la sessió de Consell General, la creació de diversos canals d’atenció oberts de manera permanent, gestionats a través de l’Institut de l’Habitatge. L’objectiu és oferir informació clara i accessible a totes aquelles persones que vulguin conèixer com els afectarà la nova normativa ja aprovada en funció de la seva situació particular.
El servei combinarà l’atenció directa amb un assistent digital de veu entrenat específicament amb el contingut de la nova llei
Entre les eines previstes destaca un número de telèfon disponible les 24 hores del dia. El servei combinarà l’atenció directa amb un assistent digital de veu entrenat específicament amb el contingut de la nova llei, de manera que els usuaris puguin plantejar consultes concretes i obtenir orientació immediata. Paral·lelament, també s’habilitarà un canal de WhatsApp i un espai de preguntes freqüents al web de l’Institut de l’Habitatge.
La voluntat, segons ha apuntat Marsol, és que qualsevol persona pugui disposar de la informació necessària abans de prendre decisions que afectin el seu contracte d’arrendament. El missatge arriba després que diversos inquilins hagin rebut comunicacions dels propietaris proposant la signatura de nous contractes abans de l’entrada en vigor de la llei.
S’habilitarà un canal de WhatsApp i un espai de preguntes freqüents al web de l’Institut de l’Habitatge
D’aquesta manera, des de la majoria s’ha insistit en la necessitat de transmetre tranquil·litat als arrendataris, tot recomanant recórrer als canals oficials d’assessorament abans de formalitzar qualsevol acord. En aquest sentit, la consellera general demòcrata Berna Coma ha defensat que el nou marc legal incorpora mecanismes de protecció per als llogaters i ha assegurat que les persones afectades podran informar-se adequadament sobre els seus drets i les opcions disponibles.